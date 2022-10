Gallardo pediu US$ 1 milhão de salário para ir ao Brasil em 2021; Técnico mira Europa

Treinador foi procurado pelo São Paulo no passado, mas a pedida salarial impediu um acordo. Ele sonha em iniciar uma temporada na Europa em 2023

Marcelo Gallardo anunciou, nesta quinta-feira (13), que deixará o River Plate, da Argentina, ao fim do contrato, em dezembro de 2022. Torcedores do Brasil se animaram com a possibilidade de vê-lo no país, mas esta não é a intenção do argentino, como soube a GOAL. Em negociação com o São Paulo no ano passado, ele pediu US$ 1 milhão por mês para ele e a comissão técnica.

O técnico sonha com a possibilidade de atuar na Europa a partir do próximo ano. Ele está disposto a ficar parado por um período — até junho de 2023 — para iniciar um trabalho em uma nova temporada no continente.

Gallardo gostaria de trabalhar em uma das cinco principais ligas do futebol europeu — Alemanha, Espanha, França, Inglaterra ou Itália. A GOAL apurou com um agente que tem boa relação com o técnico que ainda não houve oferta para que ele se transfira para a Europa.

No Brasil, onde torcedores sonham em ver o bicampeão da Libertadores, Gallardo não pensa em trabalhar neste momento da carreira. No ano passado, antes ainda da contratação de Hernán Crespo, o São Paulo tentou a contratação do técnico, que estava empregado no Monumental de Núñez.

A negociação foi descartada quando o clube ouviu que o técnico queria US$ 1 milhão (R$ 5,3 milhões à época) para deixar o futebol argentino e trabalhar no país vizinho. O valor era considerado fora dos padrões no Morumbi.

Naquela ocasião, a diretoria do São Paulo escutou ainda que ele não pensava em trabalhar no Brasil por ora. O desejo de Marcelo Gallardo sempre foi atuar na Europa, especialmente nas grandes ligas.

Na passagem pelo River Plate, Gallardo somou títulos relevantes. Ele foi bicampeão da Libertadores, campeão da Sul-Americana, tricampeão da Recopa Sul-Americana, campeão argentino e tri da Copa Argentina. Ele foi premiado como o melhor técnico da América do Sul em 2018, 2019 e 2020.