Atlético-MG atrasa salário e premiação da fase de grupos da Libertadores

Valores deveriam ser pagos até esta segunda-feira (7), mas o clube não conseguiu quitá-los; time está às vésperas de decisão contra o Palmeiras

O Atlético-MG atrasou novamente o pagamento ao elenco em agosto, como soube a GOAL com fontes ligadas aos atletas. O clube deveria quitar o salário na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) e a premiação por causa da classificação na fase de grupos da Libertadores até esta segunda-feira (7), mas os valores não foram pagos.

A remuneração é referente ao mês anterior — julho de 2023 — e deveria ser quitada até o quinto dia útil de agosto. A premiação é devido à segunda colocação no Grupo G da competição continental. O Galo terminou este estágio do torneio com 10 pontos, três a menos que o líder Athletico-PR, e garantiu vaga nas oitavas de final.

O atraso acontece em meio a uma semana decisiva para o Galo nesta temporada — a equipe enfrentará o Palmeiras pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores, no Allianz Parque. Na ida, os mineiros perderam por 1 a 0 no Mineirão.

Mais artigos abaixo

A exceção deste valor, não há outros atrasos com o elenco. Os direitos de imagem e premiações da Copa do Brasil e das primeiras fases da Libertadores foram pagos ao grupo. A cúpula tenta restabelecer a ordem econômica na Cidade do Galo e manter as contas em dia, mas a crise financeira vivida pelo clube dificulta o trabalho.

A atual gestão trabalha para reduzir as dívidas herdadas em administrações passadas, especialmente por causa dos últimos três mandatos, de Alexandre Kalil, Daniel Nepomuceno e Sérgio Sette Câmara. Os juros, contudo, fizeram a dívida chegar a R$ 1,571 bilhão em 2022.