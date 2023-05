Atlético-MG x Alianza Lima ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3), pela terceira rodada do grupo G; veja como acompanhar na TV e na internet

É para continuar vivo! No Mineirão, o Atlético-MG recebe o Alianza Lima na noite desta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), em Belo Horizonte, pela terceira rodada do grupo G da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, do Star+ e do Globoplay, no streaming, além do GE.

Vindo de duas derrotas na competição e na lanterna, o Atlético-MG entra em campo precisando ganhar para não ficar em situação delicada no grupo. O Galo terá o apoio em massa de sua torcida no Mineirão, mas tem uma série de desfalques. Isso porque Mariano, Paulinho e o técnico Coudet cumprem suspensão, enquanto vários jogadores estão lesionados.

Do outro lado, o Alianza Lima é o líder da chave, com 4 pontos (uma vitória e um empate). O time peruano quer pontuar em Belo Horizonte para seguir firme na luta por uma vaga na próxima fase.

Escalações

Atlético-MG: Everson; Edenilson, Réver, Fuchs e Rubens; Otávio, Zaracho e Hyoran; Pavón, Vargas e Hulk.

Alianza Lima: Campos; Peruzzi, Zambrano, Míguez, Lagos; Ballón, Castillo, Andrade, Rodríguez, Reyna; Sabbag.

Desfalques

Atlético-MG

Paulinho, Mariano e o técnico Eduardo Coudet estão suspensos, enquanto Pedrinho, Allan, Alan Kardec, Igor Rabello, Guilherme Arana, Saravia e Lemos estão no departamento médico.

Alianza Lima

Santiago García está lesionado.

Quando é?