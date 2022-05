Atlético-MG aguarda Pavón em julho e ignora assédio de turcos

O Atlético-MG não se preocupa com o assédio do Fenerbahçe, da Turquia, sobre Cristian Pavón. Os mineiros, inclusive, aguardam a chegada do argentino em julho de 2022, conforme apurado pela GOAL.

O atleta que pertence ao Boca Juniors, da Argentina, clube com o qual tem vínculo até 30 de junho deste ano, já assinou pré-contrato com o Galo. Ele ficará por quatro temporadas no clube.

A emissora CNN noticiou em sua versão turca que o Fenerbahçe tem interesse na contratação do atleta. Entretanto, os mineiros não temem a situação. Há, inclusive, multa rescisória em caso de descumprimento do pré-contrato, conforme apurado pela reportagem. Os valores são tratados em sigilo pelas partes.

Cristian Pavón esteve em Belo Horizonte com um de seus agentes e assinou contrato com o clube em um hotel de luxo da capital mineira. O encontro ocorreu em 23 de fevereiro passado e foi adiantado pela reportagem da GOAL.

Ciente do acordo do atleta com o Atlético-MG, o Boca Juniors, da Argentina não o utilizou em 2022. Ele segue no clube e não foi liberado antes de julho como forma de retaliação por seu acordo com os mineiros.

Pavón entrou em campo pela última vez em 11 de dezembro do ano passado. Na ocasião, fez dois gols e deu duas assistências na vitória por 8 a 1 sobre o Córdoba. Em sua última temporada pelo Boca, fez 36 jogos, com sete gols e quatro assistÊncias.