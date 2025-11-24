+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Liga dos Campeões
team-logoAtlético de Madrid
Riyadh Air Metropolitano
team-logoInter de Milão
Mounique Vilela

Atlético de Madrid x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Liga dos Campeões 2025/26

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26), no Estádio Riyadh Air Metropolitano; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético de Madrid e Inter de Milão se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, pela quinta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado por cinco vitórias consecutivas na temporada, o Atlético de Madrid volta suas atenções para a Champions League após superar o Getafe por 1 a 0 pelo Campeonato Espanhol. No torneio da UEFA, os Colchoneros ocupam a 16ª posição, com seis pontos, três atrás do Liverpool, equipe que fecha a zona de classificação direta às oitavas de final. Em quatro jogos, o time de Diego Simeone foi derrotado por 3 a 2 pelo Liverpool e por 4 a 0 pelo Arsenal, mas venceu o Eintracht Frankfurt por 5 a 1 e o Union Saint-Gilloise por 3 a 1.

Por outro lado, a Inter de Milão busca manter o aproveitamento de 100% na Champions League. Dividindo a liderança com Bayern de Munique e Arsenal, o time italiano soma 12 pontos, após vitórias sobre o Ajax por 2 a 0, o Slavia Praga por 3 a 0, o Union Saint-Gilloise por 4 a 0 e o Kairat por 2 a 1

Prováveis escalações de Atlético de Madrid x Inter de Milão

Atlético de MadridHome team crest

4-4-2

Formação

3-5-2

Home team crestINT
1
J. Musso
3
M. Ruggeri
17
D. Hancko
16
N. Molina
2
J. Gimenez
6
Koke
8
P. Barrios
20
G. Simeone
10
A. Baena
9
A. Soerloth
19
J. Alvarez
1
Y. Sommer
95
A. Bastoni
15
F. Acerbi
25
M. Akanji
7
P. Zielinski
20
H. Calhanoglu
30
C. Augusto
32
F. Dimarco
23
N. Barella
9
M. Thuram
10
L. Martinez

3-5-2

INTAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Simeone

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • C. Chivu

Desfalques

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 26 de novembro de 2025
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano - Madri, ESP

Retrospecto recente

ATM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/2
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

INT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

ATM

Outros

INT

3

Vitórias

0

Empate

1

3

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
0/4
Ambos os times marcam
1/4

Classificação

Links úteis

0