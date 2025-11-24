Atlético de Madrid x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Liga dos Campeões 2025/26

Atlético de Madrid e Inter de Milão se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, pela quinta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado por cinco vitórias consecutivas na temporada, o Atlético de Madrid volta suas atenções para a Champions League após superar o Getafe por 1 a 0 pelo Campeonato Espanhol. No torneio da UEFA, os Colchoneros ocupam a 16ª posição, com seis pontos, três atrás do Liverpool, equipe que fecha a zona de classificação direta às oitavas de final. Em quatro jogos, o time de Diego Simeone foi derrotado por 3 a 2 pelo Liverpool e por 4 a 0 pelo Arsenal, mas venceu o Eintracht Frankfurt por 5 a 1 e o Union Saint-Gilloise por 3 a 1.

Por outro lado, a Inter de Milão busca manter o aproveitamento de 100% na Champions League. Dividindo a liderança com Bayern de Munique e Arsenal, o time italiano soma 12 pontos, após vitórias sobre o Ajax por 2 a 0, o Slavia Praga por 3 a 0, o Union Saint-Gilloise por 4 a 0 e o Kairat por 2 a 1

Desfalques

Quando é?

Data: quarta-feira, 26 de novembro de 2025

quarta-feira, 26 de novembro de 2025 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano - Madri, ESP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

