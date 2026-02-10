Atlético de Madrid x Barcelona: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Copa do Rei

Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 17h (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Rei 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Atlético de Madrid chega para a semifinal após atropelar o Real Betis. Na partida das quartas de final, os Colchoneros venceram por 5 a 0, fora de casa. Em contra partida, no Campeonato Espanhol, a última rodada foi justamente contra o Betis, onde o time de Madri saiu derrotado por 1 a 0.

Por outro lado, o Barcelona avançou as semifinais após eliminar o Albacete, em uma vitória por 2 a 1. Os catalães chegam com uma bela sequência de seis vitórias seguidas e na liderança isolada do Campeonato Espanhol, com 58 pontos.

O jogo promete ser muito equilibrado, com nenhuma das equipes se arriscando tanto, por se tratar apenas da partida de ida. No entanto, o Atlético de Madrid deve propor mais o jogo, para tentar levar uma vantagem ao Camp Nou.

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Giménez, Hancko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Almada, Koke e Álex Baena; Julian Álvarez e Lookman. Técnico: Diego Simeone.

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García e João Cancelo; Marc Casadò, Fermín López e Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski e Rashford. Técnico: Hansi Flick.

Desfalques

Atlético de Madrid

Pablo Barrios e Johnny Cardoso seguem de fora por lesão, enquanto Marc Pubill e Nicolás González são dúvidas.

Barcelona

Os lesionados Gavi, Christensen e Pedri seguem de fora, enquanto Raphinha e Frenkie De Jong são dúvidas.

Quando é?

Data: quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Riyadh Air Metropolitano - Madri, Espanha

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis