Atlético-GO x Iporá ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Goiano

Equipes se enfrentam neste domingo (5), jogo de volta das quartas de final do estadual; veja como acompanhar na internet

Atlético-GO e Iporá entram em campo na manhã deste domingo (5), às 10h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Goiano. Como perdeu o primeiro duelo por 1 a 0, o Iporá terá que vencer por dois gols de diferença para avançar. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Na primeira fase, o Atlético-GO terminou na vice-liderança, com 25 pontos (oito vitórias, um empate e duas derrotas), enquanto o Iporá ficou em sétimo, com 14 pontos. Foram quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas.

Em sete jogos disputados entre as equipes, o Atlético-GO registra quatro vitórias, contra apenas uma do Iporá, além de dois empates. Na primeira fase, o Dragão venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Lucas Gazal, Ramon e Moraes Jr; Matheus Sales, Rhaldney e Shaylon; Airton, Gustavo Coutinho e Luiz Fernando. Técnico: Eduardo Souza.

Iporá: Luiz Henrique; Gustavo Henrique, Rodrigo Milanez, Luís Felipe e Samuel Balbino; Pedro Bambu, Andrei e Wellington; Iago Martins, Henrique e Gabriel Pierini. Técnico: Edson Silva.

Desfalques

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Iporá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?