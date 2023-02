Atlético-GO x Goianésia ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Goiano

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (15), pela 11ª rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-GO e Goianésia entram em campo na noite desta quarta-feira (15), no Antônio Accioly, às 19h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Segundo colocado do estadual com 22 pontos, o Atlético-GO já está classificado para as quartas de final. Porém, o Dragão sonha em terminar a primeira fase com a melhor campanha. Para isso, o time precisa vencer e torcer por um tropeço do Goiás diante do Morrinhos.

Do outro lado, o Goianésia está na oitava posição com 13 pontos e sabe que precisa ganhar para garantir sua vaga na próxima fase. Caso perca ou empate, a equipe dependerá de um empate ou derrota do Goiânia para o Iporá.

Escalações

Escalação do Atlético-GO: Ronaldo, Rodrigo Soares, Renan Cosenza, Ramon Menezes, Moraes, Mikael, Rhaldney, Shaylon, Bruno Tubarão, Airton e Daniel.

Escalação do Goianésia: Bruno, Everton, Gabriel, Marcus, Mateus Silva, Raphael, Abner, Vidaletti, Rai, Gabriel e Adailson.

Desfalques

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Morrinhos

Sem desfalques confirmados.

