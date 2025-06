Atlético-GO x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (22), no Estádio Antônio Accioly; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-GO e Volta Redonda se enfrentam neste domingo (22), às 16h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 13ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na briga para se afastar da zona do rebaixamento, o Atlético-GO volta a campo após empatar com o Coritiba sem gols. Em 14º lugar, com 15 pontos, o Dragão está a quatro pontos do Volta Redonda, equipe que abre o Z-4.

Por outro lado, o Volta Redonda está sem vencer há duas rodadas, após derrota para o Goiás por 2 a 0 e empate com o Avaí por 1 a 1.

Atlético-GO: Paulo Vítor; Ruan Teixeira, Alix, Wallace e Conrado; Rhaldney, Willian Maranhão e Kauan; Talisson (Robert ou Shaylon), Sandro Lima e Alejo Cruz.

Volta Redonda: Jean Drosny; Gabriel Pinheiro, Bruno Barra e Lucas Ramires; Wellington Silva, Pierre, Robinho, Raí e Sánchez; MV e Ítalo.

Desfalque

Atlético-GO

Guilherme Romão cumprirá suspensão, enquanto Marcelinho está machucado.

Volta Redonda

Fabrício, Gabriel Bahia e Lucas Adell estão lesionados.

Que horas começa Atlético-GO x Volta Redonda

Retrospecto Recente

Histórico de Confrontos Diretos

ATG Um VOR 0 0 Empate 1 Atlético-GO 1 - 1 Volta Redonda 1 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 1/1

Classificação