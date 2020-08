Atlético-GO vai usar atletas que testaram positivo para Covid-19 contra o Flamengo? Entenda a situação

Time goianiense afirmou que os jogadores "não têm mais o potencial de transmissão da doença"; Atlético-GO e Flamengo jogam nesta quarta, 12 de agosto

O poderá escalar os quatro atletas que testara positivo para a Covid-19 no duelo contra o . O clube goianiense conseguiu uma liberação da CBF após um recurso do Dragão junto à entidade.

De acordo com o Atlético-GO, os quatro jogadores que apresentaram resultados positivos para o coronavírus estão em reta final de contaminação. Ou seja, eles já cumpriram o protocolo de quarentena e "não têm mais o potencial de transmissão da doença".

Contestando os resultados dos exames esta argumentação, a comissão médica da CBF acatou o recurso do clube e liberou todos os atletas para o jogo contra o Flamengo. Os clubes rubro-negros se enfrentam nesta quarta-feira, 12 de agosto, às 20h30.

Entenda a situação

Na noite da última terça-feira, 11 de agosto, Walter Feldman, secretário-geral da CBF, informou os casos positivos do Atlético-GO em entrevista à Fox Sports.

"Nós recebemos os resultados do (Hospital Albert) Einstein dizendo que quatro atletas do Atlético-GO, um da e um árbitro testaram positivo. Rapidamente as medidas estão sendo tomadas", afirmou. A identidade dos atletas e do árbitro não foram divulgadas.

Porém, o próprio médico do clube goiano, Gleyder Sousa, recebeu a notícia com surpresa. Segundo o médico rubro-negro, Feldman noticiou os casos antes mesmo de o clube ter sido notificado.

Durante a preparação para o jogo contra o Flamengo, Vagner Mancini não teve o desfalque de nenhum atleta por Covid-19. O médico afirmou, no entanto, que ainda aguarda dois dos 23 exames realizados pelo Atlético-GO no domingo. O clube já recebeu 21 resultados, fora o do treinador. Os resultados devem ser divulgados na manhã desta quarta-feira.

O duelo de rubro-negros marcará a estreia do Atlético-GO no Brasileirão. O jogo contra o , válido pela primeira rodada, foi adiado em função da final do . Ainda na primeira rodada, o rival local do Atlético, o , teve sua partida contra o adiada após dez casos de Covid-19 entre os jogadores.