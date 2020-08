Atlético-GO x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Nesta quarta-feira (12), Rubro-Negro busca primeira vitória no Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após ser derrotado na estreia do Campeonato Brasileiro, o visita o na noite desta quarta-feira (12), às 20h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Brasileirão.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x Flamengo DATA Quarta-feira, 12 de agosto de 2020 LOCAL Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira - Goiânia HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Derrotado na estreia do Brasileirão para o , o Flamengo busca a primeira vitória sob o comando do técnico Domenec Torrent.

Apesar de não indicar o time titular, o treinador admitiu que pode rodar o time titular.

Na 17ª posição, a equipe carioca ainda não somou na competição nacional, enquanto o Atlético-GO fará a sua estreia nesta quarta.

A equipe de Goiânia não terá o artilheiro da equipe, Renato Kayzer, com lesão muscular na coxa. Júnior Brandão deve ser o provável substituto.

"Estou focado para isso. Posso começar jogando, ainda não sei, mas, se for titular, vou dar meu máximo. Vou dar o melhor de mim para estrearmos bem contra o Flamengo", disse Brandão.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Filipe Luís; Willian Arão, Gérson, Éverton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol.

Provável escalação do Atlético-GO: Jean; Dudu, Éder, Gilvan e Nicolas; Edson, Marlon Freitas e Jorginho; Matheuzinho, Júnior Brandão e Ferrareis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 1 x 0 15 de julho de 2020 Flamengo 0 x 1 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Flamengo Campeonato Brasileiro 15 de agosto de 2020 19h30 (de Brasília) Flamengo x Campeonato Brasileiro 19 de agosto de 2020 19h15 (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 2 x 0 São José Copa do 12 de março de 2020 Atlético-GO 2 x 1 Grêmio Anápolis Campeonato Goiano 14 de março de 2020

Próximas partidas