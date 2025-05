Atlético-GO x Remo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (18), no Estádio Antônio Accioly; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-GO e Remo se enfrentam neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela oitava rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Na parte intermediária da tabela, o Atlético-GO soma 10 pontos. A equipe vem de uma sequência de três empates e uma vitória nos últimos quatro jogos, tentando embalar na competição. Já o Remo vive um ótimo momento: com 15 pontos e um aproveitamento de 71%, o clube está na briga pelas primeiras posições. Invicto no campeonato, o time paraense soma quatro vitórias e três empates em sete partidas.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Vladimir; Raí Ramos, Alix Vinicius, Matheus Felipe e Conrado; Luizão, Rhaldney, Willian Maranhãl Robert Santos e Marcelinho; Sandro Lima.

Remo: Marcelo Rangel; Kadu, Camutanga, Reynaldo e Thalys; Caio Vinicius, Pavani e Pedro Castro; Marcelinho, Pedro Rocha e Felipe Vizeu.

Desfalques

Atlético-GO

William Pottker cumprirá suspensão.

Remo

Janderson segue fora.

Quando é?