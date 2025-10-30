Atlético-GO x Paysandu: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

O Atlético-GO recebe o Paysandu nesta sexta-feira (31), às 19h (de Brasília), pela 35ª rodada da Série B 2025. A partida acontece no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, e terá transmissão do Disney+ (veja a programação completa aqui).

O time da casa ocupa a 11ª posição na tabela com 48 pontos conquistados e retrospecto de 12 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. Na última partida, o Dragão perdeu do CRB por 2 a 1, fora de casa, começando na vantagem com gol de Lelê (45+1), mas não conseguiu suportar a pressão e tomou a virada no final da partida, com gols de Giovanni Piccolomo (76') e Douglas Baggio (90+1).

Já o Paysandu é o lanterninha da competição, com 27 pontos, os quais vieram de cinco vitórias, 12 empates e 17 derrotas. Na última partida, o Papão perdeu em casa do Avaí, com gols de Jonathan e Thayllon Roberth para os visitantes, enquanto Marlon (77) diminuiu de pênalti para o time da casa.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Paulo Vítor; Dudu, Tito, Adriano Martins e Guilherme Romão; Luizão, Ronald, Robert Santos e Yuri; Federeico Martínez e Lelê. Técnico: Rafael Lacerda

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson Júnior, Thalisson Gabriel, Thiago Heleno e Reverson; Ronaldo Henrique, André Lima e Denner; Wendel Júnior, Garcez e Marlon Douglas. Técnico: Márcio Fernandes

Desfalques

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Paysandu

Lesionados: Bryan Borges e Diogo Oliveira.

Quando é?