Atlético-GO x Goiás ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Campeonato Goiano

Equipes começam a decidir o título do Goianão neste domingo (2), no Estádio do Dragão; veja como acompanhar na internet

Atlético-GO e Goiás se enfrentam na tarde deste domingo (2), no Estádio do Dragão, a partir das 16h (de Brasília), pelo jogo de ida da final do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Quer ver jogos do Goianão ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN

Na primeira fase, o Goiás terminou na liderança, com 26 pontos, enquanto no mata-mata eliminou o Goiânia por 10 a 3 (agregado) e o Anápolis (4 a 0), nas quartas e semi, respectivamente.

Do outro lado, o Atlético-GO ficou na vice-liderança, com 25 pontos, e passou por Iporá (8 a 1) e Aparecidense (4 a 1) antes de chegar à final.

"Essas duas semanas, para mim, foram vantajosas porque era necessário esse tempo de trabalho. Pode ter certeza que muitas coisas daquilo que acredito no futebol nós vamos colocar em prática no domingo. Pode ter certeza que vamos fazer um jogo em alto nível competitivo, técnico, tático e mental. E nós vamos estar 110% preparado e mobilizados para esse jogo", afirmou o técnico Mozart.

Em 66 jogos disputados entre as equipes, o Goiás registra 24 vitórias, contra 21 do Atlético-GO, além de 21 empates. No último encontro, válido pela primeira fase do Goianão 2023, o Dragão venceu por 2 a 1.

Prováveis e scalações

Atlético-GO: Léo Gomes (Rodrigo Soares), Gazal, Ramon, Jefferson, Thiago Medeiros (Kelvin), Rhaldney (Mikael) e Shaylon (Bruno Tubarão), Airton, Felipe Vizeu (Moraes) e Luiz Fernando. Técnico: Mozart.

Goiás: Tadeu, Apodi, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander, Zé Ricardo, Felipe Ferreira, Palacios, Diego Gonçalves, Nicolas e Vinícius. Técnico: Guto Ferreira.

Desfalques

Goiás

Não há desfalques confirmados.

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Quando é?