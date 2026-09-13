Atlético de Madrid vence duelo sonolento com a Real Sociedad nos minutos finais

Real Sociedad x Atlético de Madrid terminou em 0 a 3. O duelo foi muito travado e as grandes chances foram escassas, mas, graças a um pênalti convertido e a um gol no fim, a equipe de Diego Simeone acabou levando a melhor.

O Atléti aparece na sétima colocação após quatro rodadas. Venceu o Malaga CF por 2 a 0, depois empatou com o Villareal em 2 a 2, venceu o Sevilla por 3 a 1 e, em seguida, perdeu para o Athletic Bilbao por 3 a 0.

Em relação ao duelo da Champions League com o Liverpool, derrota por 2 a 1, o técnico Diego Simeone promoveu algumas mudanças para a partida de LaLiga. Assim, Julian Alvarez, Koke e Pablo Barrios foram para o banco. Morten Hjulmand, Álex Grimaldo e Ademola Lookman começaram entre os titulares.

Todo o primeiro tempo terminou sem gols. As duas equipes não criaram grandes oportunidades e a posse de bola foi bastante equilibrada. Ainda assim, o número de chances foi escasso e apenas uma finalização foi na direção do gol. Sergio Gómez obrigou o goleiro Jan Oblak a fazer uma defesa.

O panorama da partida seguiu inalterado quando as duas equipes voltaram do intervalo. Os ataques tanto da Sociedad quanto do Atlético eram interrompidos muitas vezes antes mesmo de chegarem às respectivas áreas, e por isso as chances seguiram ausentes.

As duas equipes quase não conseguiram criar oportunidades pelo meio e, por isso, recorreram com frequência aos lados do campo. Com cruzamentos, tentavam abrir o placar. Um cruzamento madrilenho foi escorado de cabeça para trás e depois bateu no braço de Job Ochieng, após o que o árbitro marcou pênalti para o Atlético. Grimaldo cobrou com frieza e colocou os madrilenhos em vantagem em San Sebastián.

Jonathan David marcou o segundo gol. Após um belo slalom pela defesa da Real Sociedad, o atacante canadense manteve a calma e finalizou com categoria: 0 a 2. Giuliano Simeone ainda deu o golpe final em contra-ataque aos 95 minutos: 0 a 3. Com a vitória, o clube da capital espanhola sobe para a quarta colocação.