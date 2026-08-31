O Arsenal se prepara para fazer novos contatos com Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, em uma última tentativa de fechar o negócio antes do fim da janela de transferências de verão.
O site Tribuna afirmou, citando o confiável jornalista Gianluigi Longari, que o Arsenal se prepara para iniciar novos contatos com os representantes de Álvarez nas próximas horas, em uma tentativa de convencer o atacante do Atlético de Madrid a se juntar ao clube londrino.
O clube inglês continua interessado no jogador argentino, apesar de Julián Álvarez não desejar se transferir para a Inglaterra.
Segundo Longari, o Arsenal terá uma nova conversa direta com o entorno de Álvarez, já que o clube busca mudar a posição do jogador antes do fechamento da janela de transferências.
O futuro de Álvarez ficou ainda mais incerto depois que o Atlético de Madrid descartou a possibilidade de sua transferência para o Barcelona, o destino preferido do jogador.
O CEO do Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, havia confirmado que o clube não venderá o atacante argentino ao Barcelona.
O jogador, de 26 anos, voltou aos treinos após ter faltado a algumas sessões por conta de um mal-estar, enquanto o Arsenal ainda representa uma possível opção alternativa para ele.
Relatos recentes indicam que o Arsenal tenta aproveitar a recusa do Atlético de Madrid em negociar com o Barcelona, já que o clube londrino se tornou uma das principais opções disponíveis para Álvarez, caso ele decida deixar o time espanhol.
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