Atitude inesperada: Torres se livra das lembranças do Barcelona

O espanhol Ferran Torres, estrela do Paris Saint-Germain, apagou todo o conteúdo relacionado ao seu antigo clube, o Barcelona, dos stories fixados de sua conta pessoal no Instagram, anunciando o encerramento do capítulo de sua passagem pelo time catalão e o início de uma nova página, em um movimento que não passou despercebido após sua saída do clube neste verão.

Segundo o jornal espanhol Sport, com essa atitude Torres também pôs fim ao seu ciclo nas redes sociais, encerrando uma era que durou quatro temporadas e meia no Barcelona. Ferran havia chegado ao Barça em janeiro de 2022, vindo do Manchester City, e disputou 207 partidas, nas quais marcou 65 gols, antes de iniciar uma nova aventura com o Paris Saint-Germain.

O atacante espanhol registrou outro movimento marcante longe do estádio Camp Nou que não passou despercebido, ao apagar as publicações relacionadas ao Barcelona que mantinha em seus stories fixados no Instagram.

O jogador não acompanhou essa decisão de nenhuma mensagem ou explicação pública dos motivos e, portanto, não é possível confirmar se sua atitude foi apenas uma renovação de seu perfil pessoal ou uma tentativa de colocar distância entre ele e seu período com o Blaugrana.





Os dados confirmaram que o conteúdo que por anos fez parte da conta do jogador não existe mais, depois que Ferran decidiu abrir mão dessas fotos assim que terminou seu período com o Barcelona e começou uma nova vida no futebol em Paris.

A saída do atacante espanhol veio acompanhada de uma mensagem de despedida na qual ele fez questão de valorizar tudo o que viveu durante sua passagem pelo time catalão, escrevendo Ferran: "Defender essas cores foi motivo de orgulho para mim", reconhecendo que o Barcelona foi sua casa nos últimos anos.

O atacante havia chegado ao Barça em meio a grandes expectativas, encerrando uma etapa em que alternou entre momentos de título e protagonismo e outros em que precisou lutar para garantir um lugar na escalação titular.



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