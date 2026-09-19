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Atitude incomum: Mourinho surpreende a todos nos treinos do Real Madrid

J. Mourinho
Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
Portugal
Espanha

O técnico português cria um novo método antes do dérbi

José Mourinho, técnico do Real Madrid, surpreendeu a todos no centro de treinamentos do clube, em Valdebebas, ao introduzir uma nova tecnologia nas sessões de treino: a instalação de uma tela gigante ao lado dos campos de treinamento número 1 e 2, onde o time principal treina.

A tela tem a característica de poder ser deslocada dentro das instalações, além de ter sido posicionada próxima ao gramado, o que permite a Mourinho interromper os treinos a qualquer momento e exibir aos seus jogadores, de forma direta, as movimentações que deseja corrigir.

Análise dentro de campo

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", a tela funciona como um quadro digital avançado, por meio do qual é possível exibir as ilustrações relativas a esquemas e escalações, além das movimentações táticas, a reprodução de alguns lances e ainda vídeos dos adversários.

Dessa forma, Mourinho consegue exibir um lance ou uma movimentação específica na tela e, em seguida, explicar os detalhes aos seus jogadores e transferi-los diretamente para o gramado, em vez de se limitar à explicação teórica dentro da sala de reuniões.

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La Liga
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Adeus às longas sessões de vídeo

Com essa medida, Mourinho e sua comissão técnica pretendem reduzir a dependência das longas sessões de vídeo em salas fechadas e transformar o processo de análise em um método mais rápido, mais interativo e mais claro.

A comissão técnica entende que apresentar as observações no mesmo local em que os erros ocorrem ajuda os jogadores a assimilarem as instruções de forma mais rápida, mantendo a concentração do grupo durante a sessão de treino.

O novo método foi bem recebido pelos jogadores do Real Madrid, que reagiram de forma positiva ao estilo direto e interativo adotado por Mourinho, em um passo que reflete a busca do treinador português por aprimorar os detalhes do trabalho diário dentro do time.

Essa atitude de Mourinho ocorre a um dia da aguardada partida do dérbi contra o Atlético de Madrid, no confronto de destaque da sétima rodada do Campeonato Espanhol.

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

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