Athletico-PR x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Furacão entra em campo nesta quarta-feira (2), pela sétima rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na internet

Em confronto direto contra a zona de rebaixamento, -PR e RB entram em campo na noite desta quarta-feira (2), às 20h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida não terá transmissão ao vivo pela TV, apenas no Furacão Play. Na Goal, você acompanha as informações da partida em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO x RB Bragantino DATA Quarta-feira, 2 de setembro de 2020 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida não terá transmissão ao vivo pela TV, apenas no Furacão Play. Na Goal, você acompanha tudo da partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após sofrer mais uma derrota, desta vez para o , o Athletico-PR demitiu Dorival Jr. Agora, ao mesmo tempo em que busca um novo treinador, a equipe será comandada provisoriamente por Eduardo Barros.

Mais times

E o técnico interino não terá vida fácil. Para o duelo contra o Bragantino, Barros não terá Thiago Heleno e Nikão, que seguem em recuperação, enquanto Felipe Aguilar e Vitinho são dúvidas.

O Athletico é o 13º colocado na tabela, com seis pontos, enquanto a equipe de Bragança Paulista abre a zona de rebaixamento, com cinco pontos.

Assim como o Furacão, o Bragantino também demitiu o seu treinador. Felipe Conceição deixou o comando técnico na segunda-feira (31). O auxiliar Marcinho, comanda a equipe interinamente.

A boa notícia fica com a regularização de Raul, recém-contratado que teve o seu nome publicado no BID.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Athletico-PR: ; Khellven, Pedro Henrique, Lucas Halter e Abner; Wellington, Richard e Léo Cittadini; Pedrinho, Geuvânio e Bissoli.

Provável escalação do RB Bragantino:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 1 Campeonato Brasileiro 22 de agosto de 2020 São Paulo 1 x 0 Athletico-PR Campeonato Brasileiro 26 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Athletico-PR Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020 18h (de Brasília) Athletico-PR x Campeonato Brasileiro 9 de setembro de 2020 19h30 (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 2 Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020 3 x 0 RB Bragantino Campeonato Brasileiro 30 de agosto de 2020

Próximas partidas