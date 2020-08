Dorival Jr demitido do Athletico-PR: quem poderá ser o novo técnico?

O treinador não resistiu à sequência de derrotas; veja os nomes livres no mercado

Caiu mais um técnico da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Depois de uma sequência de derrotas, o -PR demite Dorival Jr do comando técnico do Furacão, e ele é o quarto treinador a ser desligado neste começo de Série A.

Apesar de ter estado afastado por conta da Covid-19 e, portanto, não ter comandado o time em três das quatro derrotas consecutivas sofridas, Dorival não resistiu à má fase do Furacão e se despede da equipe com 55% de aproveitamento, sendo nove vitórias, três empates e seis derrotas em 18 jogos.

Por enquanto, o Athletico será comandado pelo interino Eduardo Barros, que esteve à frente da equipe na reta final do Brasileiro de 2019, depois que Tiago Nunes deixou o Furacão para fechar com o .

Dorival chegou ao Athletico sem ser a primeira opção da diretoria, que antes procurou nomes de fora do , entre eles Domnèc Torrent, que hoje está no . No Brasil, a tratativa foi com Rogério Ceni, que recusou a proposta já que não pretendia deixar o .

Enquanto jornalistas que acompanham o dia a dia do Furacão no CT do Caju apontam que existe uma boa chance de Eduardo Barros ser efetivado, alguns nomes com experiência recente na série A estão disponíveis no mercado, como Eduardo Barroca, Daniel Paulista e Ney Franco, os outros três dispensados neste início de Brasileirão.

Quem pode assumir a posição de Dorival Jr?

Eduardo Barros

Por enquanto ele ocupa o cargo interinamente, porém é um nome que, segundo o jornalista Juliano Lorenz Oscar, agrada o elenco, que inclusive já havia pedido que ele fosse o treinador ainda no início do ano.

Eduardo Barros já tinha sido pedido dos líderes do elenco no início do ano, mas diretoria quis dar o teste pra ele no Paranaense por início, assim como foi com Tiago Nunes.



Também é bem visto pela piazada, já que treinou e conhece bem todos eles.



É o melhor nome pro momento! — Juliano Lorenz Oscar (@fusketa) August 28, 2020

Com apenas 35 anos, ele chegou a comandar a equipe sub 23 na disputa do , e também é bem visto pelos garotos do Furacão.

Mano Menezes

Foto: DOUGLAS MAGNO/AFP/Getty

Livre no mercado desde que deixou o em 2019, Mano Menezes é um treinador experiente, com boas passagens por grandes times do Brasil. No currículo, Mano tem onze títulos, incluindo três da .

Abel Braga

Foto: Alexandre Loureiro / Correspondente

Abel deixou o , em março, por vontade própria e está livre no mercado desde então. É mais um treinador bastante experiente, e que já treinou o Furacão em duas oportunidades. Com diversos títulos, chegou a ser campeão estadual pelo Athletico em 1998.

Alberto Valentim

Foto: Carlos Gregório Jr/

Um dos nomes da nova geração de treinadores brasileiros, Valentim está sem clube desde que deixou o em fevereiro. Ele é mais um com passagem pelo Furacão, onde foi auxiliar técnico em 2012, antes de seguir a carreira de técnico.

Cristóvão Borges

Foto: Getty Images

Campeão paranaense duas vezes pelo Athletico quando era jogador, Cristóvão também já comandou a equipe recentemente. Ele deixou o há pouco tempo, apesar de uma boa sequência de resultados e está disponível no mercado.

Oswaldo de Oliveira

Foto: Alexandre Schneider/Getty Images

Treinador campeão mundial e com experiência no futebol exterior e em grandes times do Brasil, Oswaldo de Oliveira está livre desde que se afastou do em 2019. Aos 69 anos, coleciona 18 títulos na carreira.

Outros nomes

Além destes, outros nomes que passaram por grandes do futebol brasileiro também estão livres no mercado, como Felipão, Marcelo Oliveira, Ricardo Gomes, Milton Cruz e Osmar Loss são alguns deles, além, calro, de possíveis estrangeiros.