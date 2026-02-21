Athletico-PR e Londrina se enfrentam neste domingo (22), às 16h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pelo jogo de vplta da semifinal do Campeonato Paranaense de 2026.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Athletico-PR x Londrina ao vivo

O jogo entre Athletico-PR e Londrina será transmitido pela TV Paraná Turismo, na TV aberta, e pelo canal GOAT e Rede Furacão, no YouTube.

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, pelo Brasileirão, o Athletico-PR volta as atenções para o Campeonato Paranaense. Em busca do 29º título estadual, o Furacão garantiu a classificação ao golear o Foz do Iguaçu por 8 a 1 no placar agregado das quartas de final. Na fase de grupos, a equipe terminou na terceira colocação do Grupo A, com 10 pontos. Em nove jogos na competição, soma cinco vitórias, dois empates e duas derrotas.

Por outro lado, o Londrina encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo A, com 14 pontos. Nas quartas de final, eliminou o São Joseense nos pênaltis, vencendo por 3 a 0 após empate no tempo regulamentar. Como empataram no primeiro jogo por 1 a 1, quem vencer avança à final. Novo empate leva para os pênaltis.

Athletico-PR: Mycael; Gilberto, Aguirre, Léo e Léo Derik; Raul, Jadson e Riquelme (Felipinho); Leozinho, Bruninhho e Chiqueti.

Londrina: Kozlinski; Maurício, Yago Lincoln, Wallace e Kevyn; André Luiz, Lucas Marques e Vitinho; Paulinho Moccelin (João Tavares), Bruno Santos e Iago Teles.

Desfalques

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Londrina

Não há desfalques confirmados.

Que horas começa Athletico-PR x Londrina

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis