Athletico-PR x Goiás: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Furacão tenta deixar para trás a derrota na Libertadores para tentar garantir vaga na próxima edição; veja como acompanhar na TV e na internet

De ressaca após perder o título da Copa Libertadores, o Athletico-PR recebe o Goiás na tarde desta quarta-feira (2), na Arena da Baixada, às 16h (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Furacão Live, na plataforma de streaming própria do clube paranaense, pelo OneFootball, no streaming, e também para os inscritos do canal do Casimiro, na Twitch.

O Athletico-PR entra em campo querendo deixar a derrota da Libertadores para trás, já de olho numa vaga para a competição continental na próxima temporada. O Furacão está em sexto lugar, com 51 pontos, e não vence há dois jogos. Felipão, Pablo e Cuello são desfalques por suspensão.

Já o Goiás quer aproveitar o momento instável do rival para somar pontos e garantir de vez a permanência na Série A. O Esmeraldino está em 13º lugar, com 43 pontos e não possui desfalques confirmados.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Athletico-PR venceu 11, contra oito do Goiás, além além de um empate.

Prováveis escalações

Escalação do provável ATHLETICO-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Hugo Moura, Fernandinho, Alex Santana e Vitor Bueno (Terans); Vitinho e Vitor Roque.

Escalação do provável GOIÁS: Tadeu; Maguinho; Lucas Halter, Reynaldo e Hugo; Auremir, Caio Vinícius e Luan Dias (Apodi); Dadá Belmonte, Pedro Raul e Vinícius.

Desfalques

Athletico-PR

Felipão, Pablo e Cuello estão suspensos, enquanto Julimar, Reinaldo e Marcelo Cirino seguem no departamento médico.

Goiás

Sem desfalques confirmados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Athletico-PR é favorito contra o Goiás nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,52 na vitória do Verdão, $ 3,95 no empate e $ 5,90 caso o Furacão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,99 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,75 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual time irá balançar as redes primeiro, pagando-se $ 1,45 se for o Athletico, $ 3,40 se for o Goiás, e ainda $ 10 caso não haja gols na partida.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 2 de novembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Arena da Baixada – Curitiba, PR

• Arbitragem: Leandro Vuaden (árbitro), Guilherme Camilo e Tiago Diel (assistentes), Murilo Klein (quarto árbitro) e Daiane dos Santos (AVAR)