Athletico-PR x CRB ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Precisando reverter o placar, o Athletico-PR enfrenta o CRB na noite desta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela terceira fase da Copa do Brasil. O time alagoano tem a vantagem, após vencer o jogo de ida por 1 a 0. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime, na plataforma de streaming.

O Athletico-PR conta com o apoio de sua torcida para conseguir virar o marcador sobre o adversário. O Furacão precisa ganhar por dois gols de diferença para conquistar a classificação ou por um para levar a decisão aos pênaltis. O meia Léo Cittadini virou o novo desfalque Rubro-Negro, que já está com o departamento médico cheio.

"Temos plantel, sim, para fazer frente nessas situações. Na terça-feira, com certeza, com apoio do nosso torcedor, vamos fortes e vamos conseguir a classificação. Pode ter certeza disso", disse o técnico Paulo Turra.

Do outro lado, o CRB deve fazer mudanças na equipe titular para segurar o ímpeto do rival. A equipe alagoana não tem baixas confirmadas, porém, Anderson Leite e Romulo, com problemas físicos, não estão garantidos no jogo.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Fernandinho e David Terans; Cuello, Canobbio e Vitor Roque.

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Anderson Conceição e Guilherme Romão; Auremir, Juninho Valoura e Rafael Longuine (João Paulo); Mike, Renato (Copete) e Anselmo Ramon.

Desfalques

Athletico-PR

Léo Cittadini, Marcelo Cirino, Kaique Rocha e Alex Santana estão lesionados.

CRB

Romulo e Anderson Leite são dúvidas devido a problemas físicos.

Quando é?