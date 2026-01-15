Athletico-PR x Coritiba: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paranaense 2026

Athletico-PR e Coritiba se enfrentam neste sábado (17), às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela quarta rodada do Campeonato Paranaense 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT e da Ric Record (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Furacão vive um início muito bom na competição. Nas três primeiras rodadas, mesmo atuando com o time de aspirantes, a equipe somou duas vitórias e um empate, se mantendo invicto e ocupando a vice-liderança do grupo A, atrás apenas do Londrina no saldo de gols. O clássico marcará a estreia da equipe principal na temporada.

O Coritiba, por sua vez, teve um início mais irregular no estadual. A equipe perdeu na estreia, empatou na segunda rodada e conseguiu seus primeiros três pontos apenas na terceira rodada, na vitória por 1 a 0 sobre o Maringá. Com essa sequência de resultados, o Coxa ocupa a segunda colocação do Grupo B.

Por se tratar de um clássico, a expectativa pro jogo é alta, prometendo um duelo muito equilibrado entre as duas equipes que conseguiram o acesso para a série A do Brasileirão nesta temporada.

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias e Léo Derik; Felipinho, Jadson, Portilla (Mendoza) e Zapelli; Julimar e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo; William Oliveira, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Pedro Rocha e Lavega (Fabinho). Técnico: Fernando Seabra.

Desfalques

Athletico-PR

O zagueiro Habraão sofreu um trauma na face no jogo passado e teve o protocolo de concussão aberto. Com isso, o atleta terá que ficar sete dias afastado de todas as atividades.

Coritiba

O atacante Lucas Crepaldi segue com uma lesão no braço, enquanto o novo reforço Breno Lopes ainda não está regularizado.

Quando é?

Data: sábado, 17 de janeiro de 2026

sábado, 17 de janeiro de 2026 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Arena da Baixada - Curitiba, PR

