Athletico-PR x Coritiba: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Clássico paranaense será neste domingo (16), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Athletico-PR e Coritiba prometem fazer clássico movimentado neste domingo (16), às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Furacão Live, na plataforma de streaming própria do clube paranaense, pelo OneFootball, no streaming, e também para os inscritos do canal do Casimiro, na Twitch. Na GOAL, o torcedor pode seguir o jogo em tempo real.

Em casa, o Athletico-PR, sexto colocado com 48 pontos, deve ir a campo com força máxima, já que não tem problemas confirmados, e conta ainda com os retornos de Thiago Heleno e Fernandinho. A tendência é que o técnico Felipão escale o seu time considerado titular, já que a decisão da Copa Libertadores se aproxima.

Do outro lado, o Coritiba está na 15ª posição, com 34 pontos, e sabe que precisa pontuar para se manter distante dos times que estão na zona de rebaixamento. Robinho, lesionado, e Warley, suspenso, desfalcam o Coxa.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Athletico-PR venceu nove vezes, o Coritiba seis, além de cinco empates. No primeiro turno, o Furacão venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável ATLETICO-PR: Bento; Orejuela, Thiago Heleno, Nicolás Hernández e Pedrinho; Fernandinho, Erick e Terans (Alex Santana); Canobbio Pablo e Vitinho.

Escalação do provável CORITIBA: Gabriel; Natanael, Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos; Trindade, Bruno Gomes; José Hugo (Martínez), Alef Manga e Boschilia; Fabrício Daniel.

Desfalques

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Coritiba

Robinho, machucado, e Warley, suspenso.

Quando é?

• Data: domingo, 16 de outubro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Arena da Baixada – Curitiba, PR

• Arbitragem: Jean Pierre Gonçalves Lima (árbitro), Alessandro de Matos e Leirson Peng Martins (assistentes), Lucas Paulo Torezin (quarto árbitro) e Daniel Nobre Bins (AVAR)