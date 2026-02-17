Athletico-PR x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Athletico-PR e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, em jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, do canal CazéTV, no YouTube, além do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Corinthians muda o foco e volta suas atenções para o Brasileirão. Atualmente na 12ª colocação, com três pontos, o Timão busca embalar na competição nacional após um início irregular. A equipe estreou com derrota por 2 a 1 diante do Bahia, mas se recuperou na rodada seguinte ao vencer o RB Bragantino por 2 a 0.

Do outro lado, o Athletico-PR chega embalado e tenta manter os 100% de aproveitamento no Brasileirão. Com seis pontos e ocupando a quinta posição na tabela, o Furacão pode assumir a liderança em caso de vitória nesta rodada. No momento, o Palmeiras aparece na ponta com sete pontos. Para o confronto, o técnico Odair Hellmann deve repetir a base da equipe que venceu o Santos por 2 a 1.

Athletico-PR: Santos, Terán, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Portilla, Zapelli e Léo Derik; Mendoza, Julimar e Viveros.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Matheus Pereira, Carrillo (André) e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Vitinho (Gui Negão).

Desfalques

Corinthians

Breno Bidon, Yuri Alberto, Kaio César e Hugo estão machucados.

Athletico-PR

Renan Peixoto segue como desfalque.

Quando é?

Data: quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026

quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Ligga Arena - Curitiba, PR

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 65 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 26 vitórias, contra 17 do Athletico-PR, além de 22 empates. No último encontro, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil 2025, o Timão venceu por 3 a 0 no placar agregado.

Classificação

