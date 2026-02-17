Goal.com
Mounique Vilela

Athletico-PR x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (19), na Ligga Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, em jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, do canal CazéTV, no YouTube, além do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Corinthians muda o foco e volta suas atenções para o Brasileirão. Atualmente na 12ª colocação, com três pontos, o Timão busca embalar na competição nacional após um início irregular. A equipe estreou com derrota por 2 a 1 diante do Bahia, mas se recuperou na rodada seguinte ao vencer o RB Bragantino por 2 a 0.

Do outro lado, o Athletico-PR chega embalado e tenta manter os 100% de aproveitamento no Brasileirão. Com seis pontos e ocupando a quinta posição na tabela, o Furacão pode assumir a liderança em caso de vitória nesta rodada. No momento, o Palmeiras aparece na ponta com sete pontos. Para o confronto, o técnico Odair Hellmann deve repetir a base da equipe que venceu o Santos por 2 a 1.

Athletico-PR: Santos, Terán, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Portilla, Zapelli e Léo Derik; Mendoza, Julimar e Viveros.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Matheus Pereira, Carrillo (André) e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Vitinho (Gui Negão).

Brasileirão
Athletico Paranaense crest
Athletico Paranaense
APR
Corinthians crest
Corinthians
COR

Desfalques

Corinthians

Breno Bidon, Yuri Alberto, Kaio César e Hugo estão machucados.

Athletico-PR

Renan Peixoto segue como desfalque.

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Ligga Arena - Curitiba, PR 

Retrospecto recente

APR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/4
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

COR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/1
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
0/5

Últimos confrontos diretos

Em 65 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 26 vitórias, contra 17 do Athletico-PR, além de 22 empates. No último encontro, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil 2025, o Timão venceu por 3 a 0 no placar agregado.

APR

Outros

COR

0

1

Empate

4

Vitórias

3

Gols feitos

10
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

