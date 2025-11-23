Athletico-PR x América-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Athletico-PR e América-MG se enfrentam neste domingo (23), às 16h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 38ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada, do canal Desimpedidos no YouTube, do SportyNet, N Sports e Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Valendo o acesso à Série A, o Athletico-PR é o vice-líder da Série B, com 62 pontos, e precisa apenas de um empate para confirmar a subida. Para conquistar o título, o Furacão precisa vencer e torcer por uma derrota do Coritiba, líder com 65 pontos, diante do Amazonas.

Por outro lado, o América-MG cumpre apenas tabela na última rodada. Em 13º lugar, com 46 pontos, o Coelho soma 12 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 41%.

Athletico-PR: Santos; Aguirre, Terán e Arthur Dias; Mendoza, Felipinho, João Cruz, Zapelli e Léo Derik; Julimar e Viveros.

América-MG: Gustavo; Júlio César, Emerson, Lucão e Paulinho; Miquéias, Felipe Amaral e Yago Souza; Miguelito, Willian Bigode e Christian Ortiz.

Desfalques

Athletico-PR

Benavídez e Leozinho estão suspensos

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 23 de novembro de 2025

domingo, 23 de novembro de 2025 Horário: 16h30 (de Brasília)

16h30 (de Brasília) Local: Ligga Arena - Curitiba, PR

Retrospecto recente

Classificação

