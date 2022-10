Athletico e Coritiba fazem tira-teima em clássico para ter paz no Brasileirão

Furacão busca organizar time antes da final da Libertadores; Coxa quer se distanciar da degola

Athletico e Coritiba jogam neste domingo (16), às 19 horas, na Arena da Baixada, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo movimenta a cidade de Curitiba, mas dentro do estádio terá torcida única rubro-negra, respeitando acordo firmado no primeiro turno, quando apenas alviverdes no Estádio Couto Pereira. E alguns números apimentam ainda mais o clássico. Os torcedores de cada clube têm vantagens para contar sobre o rival em cada roda dos bares da cidade.

Será o 42º clássico Atletiba na história da Série A do Brasileirão, e o Coritiba leva pequena vantagem nos números. Em 41 partidas, são 15 vitórias do Coxa, 14 do Furacão e 12 empates. O Alviverde também vence em gols marcados: 39 a 38.

O Furacão faz uma temporada melhor. Chegou à final da Copa Libertadores, às quartas-de-finais da Copa do Brasil e está no G6 do Brasileirão. Mas está numa fase complicada, com apenas uma vitória nas últimas seis rodadas da Série A, com três empates e duas derrotas.

O Coritiba, que foi campeão estadual, está na briga contra o rebaixamento no Brasileiro. Nos últimos seis jogos, foram três vitórias. O Coxa vem de triunfo contra o Bragantino por 2 a 1, atuando quase o jogo inteiro com um atleta a menos (Warley foi expulso com apenas 2 minutos de jogo).

O momento dos técnicos também é equilibrado. O Coritiba rondou a degola com frequência no comando do ex-técnico Gustavo Morínigo. Desde a chegada de Guto Ferreira, começou uma reação, com quatro vitórias em oito jogos. Já o técnico do Furacão, Luiz Felipe Scolari, escolheu o Atletiba como último teste para encontrar o time ideal para a final da Copa Libertadores, contra o Flamengo, dia 29, em Guayaquil, no Equador. Antes da decisão, o Athletico encara o Bragantino (fora) e Palmeiras (casa) pelo Brasileirão.

O retrospecto da dupla Atletiba também é equilibrado neste ano: uma vitória para cada time e um empate, com cada equipe marcando três gols em três clássicos. Nas semifinais do Campeonato Paranaense, vitória alviverde por 2 a 1 na Arena da Baixada e empate por 1 x 1 no Couto Pereira, com os três gols do Coxa marcados pelo atacante Alef Manga. No primeiro turno do Brasileirão, o Furacão venceu por 1 a 0 no Couto Pereira, com gol de pênalti de Khellven, marcado nos acréscimos.

O Athletico é um bom mandante no Brasileirão 2022, com oito vitorias, seis empates e uma derrota em 15 jogos em casa. O Coritiba é o pior visitante, com apenas dois empates e 12 derrotas em 14 jogos. É o único time que ainda não venceu fora de casa no Brasileirão 2022.

Na tabela de classificação, o Furacão tenta se manter dentro do G6 do Brasileiro. Atualmente é o sexto colocado, com 48 pontos, e vem de derrota por 2 a 1 para o Corinthians, em São Paulo. O Coritiba é o décimo quinto colocado, com 34 pontos, e abriu 4 pontos da zona de rebaixamento com a vitória sobre o Red Bull Bragantino, na última rodada.