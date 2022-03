Athletic x Cruzeiro: escalação, desfalques e mais do jogo pela semifinal do Campeonato Mineiro 2022

Vale vaga na decisão! Athletic e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (26), às 16h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de volta do Campeonato Mineiro. Como venceu o primeiro duelo por 2 a 0, a Raposa pode até perder por um gol de diferença, que ainda assim avança à decisão.

Do outro lado, o Athletic precisa de uma vitória por dois gols para garantir a classificação, pois joga por dois resultados iguais. Na primeira fase, a equipe encerrou com a segunda melhor campanha.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Mineirão, o técnico Paulo Pezzolano pode repetir a mesma equipe que venceu o primeiro jogo por 2 a 0, mas o uruguaio estuda a possibilidade de poupar Lucas Oliveira e Edu, pendurados com dois cartões amarelos. Mateus Silva pode ser opção na zaga, enquanto Daniel Junior pode comandar o ataque.

HOJE TEM CRUZEIRO!!!!! 🦊💙



Vamos enfrentar mais uma batalha para buscar a vaga na final do Campeonato Mineiro! 👊 pic.twitter.com/uVvcQLgoQj — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) March 26, 2022

Já o Athletic tem como principal dúvida Wallison Silva, que sentiu a coxa no primeiro jogo da semifinal. Caso não esteja apto, Edson pode assumir a vaga.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Athletic: Pedro Rocha; Wallison Silva (Edson), Sidimar, Danilo e Vinícius Silva; Diego Fumaça, Wallisson e Antônio Falcão; Alason Carioca, Douglas e Rafhael Lucas (Ricardo Oliveira).

Possível escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira (Mateus Silva), Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira, Fernando Canesin e João Paulo; Waguininho, Vitor Roque e Edu (Daniel Junior).

DESFALQUES

CRUZEIRO:

Giovanni e Marco Antônio: lesionados

Gabriel Dias: aprimoramento físico

ATHLETIC:

Emerson: departamento médico

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Athletic e Cruzeiro será transmitido ao vivo pela Globo (para MG), na TV aberta, SporTV 2, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view, neste sábado. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.