O Athletic Bilbao provocou um choque no Barcelona, que pretende contratar o seu jogador Aymeric Laporte durante o atual mercado de verão, após o seu brilhantismo no Campeonato do Mundo.

O "jornal Sport" referiu que fontes dentro do Bilbao confirmam que o valor da cláusula de rescisão no contrato de Laporte é muito superior ao que circula nos meios de comunicação social.

Laporte formou uma dupla defensiva de destaque ao lado do defesa do Barcelona, Pau Cubarsí, ao longo de todo o Campeonato do Mundo, e ambos contribuíram de forma significativa para a consagração da Espanha, após sofrerem apenas um golo durante o percurso no Mundial.

O jornal Sport tinha revelado recentemente os movimentos relacionados com o interesse do Barcelona em contratar Laporte, algo que provocou o descontentamento do Bilbao, que continua irritado com o Barça devido ao caso de Nico Williams, e volta a sentir que o clube catalão está a tentar visar uma das suas estrelas.

Por isso, o clube basco enviou uma mensagem clara: se o Barcelona quiser contratar Laporte, terá de pagar o valor integral da cláusula de rescisão, sobretudo porque o contrato do jogador se estende até ao verão de 2028.

Segundo algumas fontes, o valor da cláusula de rescisão situa-se entre os 12 e os 15 milhões de euros, mas os dirigentes do Bilbao desmentiram-no, garantindo que o montante real ronda o dobro destes números que circulam.

Em qualquer caso, a chegada de Laporte ao estádio Spotify Camp Nou exige primeiro a saída de um dos defesas do Barcelona, dado que o treinador Hansi Flick dispõe de 5 defesas, nomeadamente Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martín, Ronald Araújo e Andreas Christensen.