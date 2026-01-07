Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Supercopa da Espanha
team-logoBarcelona
King Abdullah Sports City
team-logoAthletic Bilbao
Barcelona x Athletic Bilbao: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Supercopa da Espanha 2025/26

Como assistir ao jogo da Supercopa da Espanha entre Barcelona e Athletic Bilbao, com horário de início e notícias das equipes

Barcelona e Athletic Bilbao irão batalhar por uma vaga na final da Supercopa da Espanha para enfrentar Real Madrid ou o Atlético de Madrid. 

O Barça entra em campo de bom humor após ganhar dos rivais da cidade, o Espanyol, por 2 a 0 na La Liga com gols tardios de Dani Olmo e Robert Lewandowski. A equipe é líder na tabela e venceu as oito últimas partidas disputadas em todas as competições, com a última derrota sendo para o Chelsea na Liga dos Campeões. 

Do outro lado, o Bilbao só venceu uma vez — contra o Ourense pela Copa do Rei — nas últimas cinco partidas em todas as competições. Além disso, eles não conseguiram marcar mais de uma vez em nenhum dos seus últimos sete jogos. 

Os irmãos Iñaki e Nico Williams devem começar pelo Bilbao nas pontas, enquanto o Barça pode ter Ronald Araújo de volta ao time após um período afastado para proteger sua saúde mental. 

Onde assistir Barcelona x Athletic Bilbao ao vivo

O Barcelona recebe o Athletic Bilbao na quarta-feira (7), no Camp Nou, em Barcelona, pela semifinal da Supercopa do Rei. A partida será transmitida exclusivamente pelo Disney+ (clique aqui e confira a programação completa). 

Como assistir de qualquer lugar com um VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir a jogos usando seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como a NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online ao fazer streaming. Se você não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário de início de Barcelona x Athletic Bilbao

crest
Supercopa da Espanha - Super Cup
King Abdullah Sports City

O jogo de hoje entre Barcelona e Athletic Bilbao começará em 7 de janeiro de 2026 às 14:00 EST e 19:00 GMT. 

Notícias e escalações

Prováveis escalações de Barcelona x Athletic Bilbao

BarcelonaHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestATH
13
J. Garcia
23
J. Kounde
5
P. Cubarsi
18
G. Martin
3
A. Balde
11
Raphinha
10
L. Yamal
24
E. Garcia
21
C
F. de Jong
14
M. Rashford
7
F. Torres
1
U. Simon
19
A. Boiro
4
A. Paredes
2
A. Gorosabel
3
D. Vivian
8
O. Sancet
18
M. Jauregizar
10
N. Williams
9
C
I. Williams
16
I. Ruiz de Galarreta
11
G. Guruzeta

4-2-3-1

ATHAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • H. Flick

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • E. Valverde

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho recente

BAR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/1
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

ATH
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/5
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico nos confrontos diretos

BAR

Outros

ATH

4

Vitórias

1

Empate

0

11

Gols feitos

1
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

0