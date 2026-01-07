Barcelona x Athletic Bilbao: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Supercopa da Espanha 2025/26

Barcelona e Athletic Bilbao irão batalhar por uma vaga na final da Supercopa da Espanha para enfrentar Real Madrid ou o Atlético de Madrid.

O Barça entra em campo de bom humor após ganhar dos rivais da cidade, o Espanyol, por 2 a 0 na La Liga com gols tardios de Dani Olmo e Robert Lewandowski. A equipe é líder na tabela e venceu as oito últimas partidas disputadas em todas as competições, com a última derrota sendo para o Chelsea na Liga dos Campeões.

Do outro lado, o Bilbao só venceu uma vez — contra o Ourense pela Copa do Rei — nas últimas cinco partidas em todas as competições. Além disso, eles não conseguiram marcar mais de uma vez em nenhum dos seus últimos sete jogos.

Os irmãos Iñaki e Nico Williams devem começar pelo Bilbao nas pontas, enquanto o Barça pode ter Ronald Araújo de volta ao time após um período afastado para proteger sua saúde mental.

Onde assistir Barcelona x Athletic Bilbao ao vivo

O Barcelona recebe o Athletic Bilbao na quarta-feira (7), no Camp Nou, em Barcelona, pela semifinal da Supercopa do Rei. A partida será transmitida exclusivamente pelo Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com um VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir a jogos usando seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como a NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online ao fazer streaming. Se você não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário de início de Barcelona x Athletic Bilbao

Supercopa da Espanha - Super Cup King Abdullah Sports City

O jogo de hoje entre Barcelona e Athletic Bilbao começará em 7 de janeiro de 2026 às 14:00 EST e 19:00 GMT.

