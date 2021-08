O volante, cria da base do Tricolor, tem despertado interesse no mercado internacional

Luan, do São Paulo, vira e mexe aparece como possível alvo de algum time estranegeiro que deseja a transferência do jogador. Cria da base do Tricolor, em Cotia, o volante está no time profissional desde 2018, mas tem aparecido mais nos últimos tempos.

Um dos destaques do Tricolor na temporada, e principalmente na campanha do título paulista, Luan tem chamado atenção do mercado internacional. Agora, segundo o Uol, o interessado na contratação do volante é o Porto, de Portugal, que pode apresentar proposta pelo jogador de 22 anos.

A janela de Portugal, porém, se fecha neste dia 31 de agosto. Desta forma, caso o Porto formalize uma proposta e as negociações avancem, o jogador, possivelmente, só vai para o novo time em janeiro de 2022, na nova abertura.

E esta não foi a primeira vez que times de fora do Brasil se interessaram por Luan. Antes do Campeonato Paulista começar, uma equipe não identificada chegou a entrar em negociações pelo volante, que nem entrou na primeira lista do São Paulo no estadual. Foi só quando a conversa não evoluiu que ele foi adicionado.

Até quando vai o contrato de Luan com o São Paulo?

Quando os interesses começaram, o São Paulo aproveitou para aumentar a duração do contrato do volante em um ano. O vínculo, que antes ia até o final do ano que vem, agora se estende até dezembro de 2023.

A grande questão para o São Paulo vender o jogador era a carência do elenco de outro jogador que atue na posição e pudesse substituí-lo. Ele é o único primeiro volante do Tricolor e, quando não pode jogar, Liziero tem que ser improvisado por Hernán Crespo no setor. Agora, porém, Gabriel Neves está chegando no time e pode exercer a mesma função que o camisa 13, se necessário.