Até quando Rodinei tem contrato com o Flamengo?

O lateral-direito chegou ao clube carioca em 2016 e já esteve emprestado para o Internacional

Rodinei é um jogador que, ao longo dos anos, dividiu opiniões na torcida do Flamengo. O lateral-direito foi contratado pelo Rubro-Negro em 2016, depois de ganhar destaque pela Ponte Preta. Desde então, disputou 155 jogos oficiais, marcou oito gols e deu oito assistências.

Dentre os principais momentos de Rodinei pelo Flamengo estão o gol marcado na final do Campeonato Carioca de 2017, que sacramentou o título rubro-negro na final contra o Fluminense, e as participações, ainda que já sem ser titular, na temporada 2019 – quando a equipe comandada por Jorge Jesus encantou e conquistou Brasileirão e Libertadores.

Acontece que, embora seja reconhecido com simpatia pelo carisma, Rodinei foi bastante questionado pelos torcedores flamenguistas em suas últimas temporadas. A falta de oportunidades, ligado a esta insatisfação que vinha sendo emanada das arquibancadas, levaram o clube carioca a emprestar o jogador para o Internacional, de 2020 até meados de 2021.

(Foto: Gilvan de Souza/CR Flamengo)

Defendendo a camisa do Colorado, Rodinei voltou a mostrar utilidade. Foi titular em 20 jogos do Inter na campanha do vice-campeonato brasileiro (perdendo justamente para o Flamengo), tendo feito 23 partidas no total e dando uma assistência. No mesmo período, ficou marcado também a expulsão polêmica recebida pelo lateral-direito no duelo contra o próprio Flamengo – na ocasião, para poder entrar em campo um torcedor do Inter pagou o valor de multa exigido pelos rubro-negros.

Em seu retorno ao Flamengo, Rodinei disputou apenas cinco partidas sendo apenas uma como titular – diante do ABC de Natal, pela Copa do Brasil, quando a classificação já estava mais do que encaminhada. A nova oportunidade entre os titulares será contra o Olímpia, do Paraguai, no jogo de volta das quartas de final da Libertadores da América. Assim como havia acontecido contra o ABC, o Fla também está muito bem encaminhado para passar de fase, uma vez que goleou os paraguaios por 4 a 1 fora de casa.

Rodinei tem contrato com o Flamengo até o final de 2022.