Ataque chocante atinge Donis antes do confronto contra a Espanha: “Você não é diferente de Renard!”

O grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, recebeu novas críticas poucas horas antes do aguardado confronto contra a Espanha na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, por parte de Saeed Al-Owairan, ex-jogador da seleção saudita e uma das maiores lendas do futebol saudita.

A seleção saudita se prepara para enfrentar um desafio difícil contra a Espanha, após ter estreado no torneio com um empate valioso de 1 a 1 contra o Uruguai — resultado que gerou ampla polêmica entre a torcida sobre o desempenho da equipe e a condução da partida por Donis.

Nos últimos dias, o técnico grego foi alvo de críticas da torcida e da mídia, já que muitos consideraram que a Seleção Saudita teria sido capaz de conquistar os três pontos contra o Uruguai, não fossem algumas decisões técnicas que afetaram o andamento da partida.

Said Al-Owairan escreveu em sua conta oficial na plataforma “X”, exigindo que a comissão técnica demonstre realismo durante o confronto contra a Espanha, enfatizando a necessidade de escalar os jogadores mais preparados e evitar favoritismos nas escolhas, dada a importância da partida para a torcida saudita, que aguarda ansiosamente a continuidade das chances da seleção na disputa pela classificação.

Al-Owairan disse: “Espero que a comissão técnica esteja à altura da responsabilidade e seja realista, sem favoritismos, escalando os melhores jogadores. Há milhões de pessoas torcendo por essa seleção e todos querem comemorar e se classificar; não dá para sempre deixar a bola nas mãos do azar.”

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O ex-jogador da Seleção não parou por aí e dirigiu uma crítica direta a Donis, ao afirmar que o técnico grego não difere muito do francês Hervé Renard, em uma alusão à sua insatisfação com a abordagem técnica atual da seleção.

Al-Owayran acrescentou que o foco da seleção deve estar no confronto contra Cabo Verde, mais do que na partida contra a Espanha, considerando que a vitória na última rodada pode ser o caminho mais próximo para a classificação, enquanto o confronto com a seleção espanhola pode causar desgaste físico aos jogadores devido ao ritmo acelerado imposto pelo adversário europeu.

Ele também defendeu a necessidade de pensar no futuro próximo, lembrando que a Copa da Ásia de 2027, que será sediada pela Arábia Saudita, se aproxima rapidamente, e pediu que se dê oportunidade a novos jogadores que tenham motivação e ambição para provar seu valor na seleção nacional na próxima fase.

As declarações de Al-Owairan surgem em um momento delicado para a seleção saudita, que busca um resultado positivo contra a Espanha — seja conquistando mais um ponto ou causando uma grande surpresa —, a fim de dar mais um passo rumo à classificação para as fases eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.