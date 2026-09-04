Pelo menos 3 norte-americanos foram retirados de um acampamento de caça no norte de Moçambique, depois que ele foi alvo de um ataque perpetrado por rebeldes suspeitos de pertencerem a um grupo armado. O técnico da seleção de Gana, o português Carlos Queiroz, é um dos coproprietários do acampamento, situado dentro de uma reserva de vida selvagem.

A agência"Reuters" citou uma fonte segundo a qual o acampamento foi incendiado durante o ataque, e que os três norte-americanos estavam em uma expedição de caça, enquanto os funcionários do acampamento fugiram do local, antes que o exército moçambicano interviesse para responder aos atacantes.

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Por sua vez, Queiroz, ex-treinador das seleções do Egito e do Irã, disse que aguarda informações das autoridades militares e de segurança para confirmar os detalhes do que aconteceu.

O treinador acrescentou, em uma ligação telefônica com a "Reuters" a partir de Lisboa: "Pelas imagens que vi, parece que toda a instalação foi queimada".

Ele esclareceu que a região está atualmente interditada devido à falta de segurança, e que não dispõe de informações diretas do local do ataque.

Notícias de mortos

A "Zitamar News", uma plataforma de notícias digital independente de língua inglesa em Moçambique, foi a primeira a noticiar o ataque no fim da noite de ontem, quinta-feira, indicando que houve um número de mortos.

Tertius Jacobs, um dos analistas da região, disse acreditar que os rebeldes sequestraram um número de civis, mas não foi possível verificar a veracidade de nenhum desses relatos.

Moçambique enfrenta, desde 2017, um confronto com uma insurgência ligada ao grupo "Estado Islâmico" na província norte de "Cabo Delgado", rica em gás, um conflito que ceifou a vida de milhares de pessoas e provocou o deslocamento de centenas de milhares de habitantes.

Um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que a embaixada norte-americana em Moçambique tem conhecimento da ocorrência de um ataque a uma pousada de caça, nas proximidades da reserva privada de Niassa, nos limites da província de Cabo Delgado, uma das maiores áreas protegidas de vida selvagem da África, mas não confirmou se algum norte-americano foi ferido em decorrência do ataque.

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