Inter recebe duas propostas por Maurício

Um clube do Brasil e outro da Europa enviaram ofertas pela contratação do jogador. Colorado avalia números antes de definir futuro

O Internacional recebeu duas propostas por Maurício, de 21 anos, no mercado da bola. Uma oferta é de um gigante do futebol brasileiro e a outra é da Europa, como soube a GOAL. A preferência do atleta é por seguir no Brasil neste momento.

Os clubes interessados não foram revelados — há cláusula de confidencialidade nos documentos enviados —, mas as propostas já estão sobre a mesa do presidente Alessandro Barcellos. O mandatário decidirá, ao lado do diretor de futebol William Thomás, a situação do meio-campista.

O meia-atacante ainda não se posicionou internamente sobre a proposta. Ele deixa a situação a cargo do estafe e evita criar rusgas no Beira-Rio. O jogador age com cautela, mesmo que a oferta recebida seja maior que o valor de salário pago pelo Colorado.

Maurício tem contrato com o Colorado até 30 de outubro de 2025, e a diretoria não gostaria de negociá-lo. Ele está nos planos da comissão técnica de Mano Menezes para a próxima temporada.

O jogador de 21 anos, revelado pelas divisões de base do Cruzeiro, chegou ao Internacional em outubro de 2020. Desde então, tornou-se figura importante no clube. Nesta temporada, ele fez 55 partidas, com nove gols marcados e cinco assistências.

Maurício chegou ao Internacional por R$ 1 milhão. A contratação do atleta fez parte de um acordo do Cruzeiro com o agente André Cury, que se responsabiliza por agenciar o jovem.