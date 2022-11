Red Bull Bragantino faz oferta para tirar Maurício do Inter

Colorado não pretende liberar o meio-campista de 21 anos, mas a negociação com os paulistas ainda não teve um desfecho

O Red Bull Bragantino é um dos interessados em Maurício, meia-atacante do Internacional. O clube já fez contato com o estafe do jogador e a diretoria colorada a fim de tirá-lo do Beira-Rio, como soube a GOAL.

Os números envolvidos nas tratativas não são revelados — há cláusula de confidencialidade que impede a divulgação de detalhes do documento. Os paulistas têm o desejo de levá-lo para o estádio Nabi Abi Chedid no mercado da bola e contam com aliados nesta negociação.

Maurício é tratado como titular de Mano Menezes, e o Inter não pensa em negociá-lo neste momento, especialmente por um valor baixo. Entretanto, as negociações não tiveram um desfecho e só devem avançar nas próximas semanas, especialmente durante a Copa do Mundo.

Além da proposta do Red Bull Bragantino, que faz uma reformulação no elenco, o meio-campista foi procurado por um clube europeu. No entanto, prefere seguir no futebol brasileiro.

O jovem Maurício chegou ao Internacional em outubro de 2020 e viveu a melhor temporada em 2022, com 55 partidas disputadas, somando nove gols e cinco assistências.

Revelado pelas divisões de base do Cruzeiro, o meia-atacante foi contratado por R$ 1 milhão no mercado da bola. Os gaúchos se responsabilizaram, à época, por pagar uma dívida dos mineiros com o estafe do jogador.