Eric García, astro do Barcelona, sofreu uma lesão durante o período de aquecimento, antes da partida da seleção de seu país, a Espanha, contra a Inglaterra, na noite de sábado, pela Liga das Nações da Europa.

O site Foot Mercato informou que Eric García começaria a partida entre os titulares na posição de lateral-direito, mas foi obrigado, nos últimos instantes, a se retirar por causa da lesão.

De acordo com o que noticiou a imprensa espanhola, Marc Pubill entrará no lugar de Eric García no início da partida.

Depois de a seleção espanhola cair no Grupo 3 do Nível 1 da Liga das Nações da Europa, ela terá pela frente uma missão difícil nesse grupo forte.

Após esta viagem ao estádio de Wembley para enfrentar a seleção da Inglaterra, comandada por Thomas Tuchel, os companheiros de Lamine Yamal receberão a seleção da Croácia na próxima terça-feira, no primeiro jogo deles em casa desde a conquista da Copa do Mundo.

Em seguida, a seleção espanhola receberá a República Tcheca no próximo sábado, antes de visitar a Croácia em 6 de outubro, no encerramento da data Fifa.