Fermín López, destaque do Barcelona, afirmou que seu companheiro Lamine Yamal merece ser coroado com a Bola de Ouro de melhor jogador do mundo.

López disse, durante entrevista ao jornal Mundo Deportivo: "Há muitos espanhóis que a merecem, mas se eu tivesse que escolher um único jogador, escolheria Yamal".

E acrescentou: "Yamal é um jogador excepcional e fez um ano incrível com o Barcelona. Talvez na Copa do Mundo ele não tenha conseguido mostrar sua melhor versão porque estava voltando de lesão, mas no final foi campeão, e acho que ele merece o prêmio".

E ressaltou: "Também há muitos jogadores espanhóis que a merecem. Pedri, por exemplo, não está na lista dos indicados, assim como Raphinha. E Pau Cubarsí também fez um ano incrível, mas se eu tivesse que escolher um único jogador, escolheria Lamine".

E destacou: "A parada da data Fifa vai afetar um pouco o ritmo do Barcelona, pois há muitos jogadores que fazem viagens longas, como Raphinha, que vive um momento incrível tanto no aspecto físico quanto técnico. Talvez isso nos afete um pouco, mas queremos sempre disputar o maior número possível de partidas. A questão do calendário de jogos merece ser revista, porque, no fim, são os jogadores que pagam o preço".

López observou: "O Barcelona deu um grande salto graças às novas contratações, e há forte concorrência pelas posições. Acho que o Deco fez um trabalho incrível, e os novos reforços nos ajudam muito".

E explicou: "Podemos falar da Liga dos Campeões, mas, como disse Rodri, não podemos nos precipitar, porque vivemos agora um bom momento. E também virão momentos ruins. Precisamos ir passo a passo, e acho que estamos evoluindo cada vez mais como equipe, e espero que cheguemos à Liga dos Campeões e façamos uma boa campanha, e espero que consigamos vencê-la".

E disse: "Qual dos novos rostos mais te surpreendeu na seleção espanhola? Eu já conhecia o Rodri, então ele não me surpreendeu muito, mas vou dizer o Anthony Gordon. Enfrentamos o Newcastle na Liga dos Campeões duas vezes, acho eu, mas eu não o acompanhava muito. Não vi muitas partidas dele e, sinceramente, ele me surpreendeu bastante, e acho que é um jogador que vai nos ajudar muito".

E ressaltou: "Acho que a adaptação de Raphinha à posição de centroavante fixo foi impressionante. Ninguém esperava por isso, porque ele nunca havia atuado nessa posição antes".

E afirmou: "Você definiu um número específico de gols para esta temporada? Não. Há pessoas ao meu redor que me definem alguns números, mas eu tento não pensar neles e não me colocar pressão. Quanto menos pressão você coloca em si mesmo, mais gols aparecem".