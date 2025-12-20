Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoAston Villa
Villa Park
team-logoManchester United
Aston Villa x Manchester United: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Premier League 2025/26

Como assistir ao jogo da Premier League entre Aston Villa e Manchester United, com horário de início e notícias das equipes

O Aston Villa, um dos times mais quentes da Premier League atualmente, recebe um enfraquecido Manchester United no domingo. 

Morgan Rogers liderou a emocionante virada do Villa contra o West Ham para garantir a sexta vitória consecutiva na liga. O triunfo também estendeu sua sequência de vitórias para nove, contando com todas as competições. A equipe de Unai Emery transformou um início de temporada fraco em uma memória distante e está correndo por fora na conversa pelo título do campeonato inglês. Os Villans agora enfrentam o Manchester United, time que não vencem desde 2022. Os Red Devils impediram o Aston Villa de conquistar uma vaga na Liga dos Campeões na última rodada da temporada passada, e Unai Emery certamente estará ansioso para dar uma lição e aumentar sua sequência de vitórias para 10 — além de quebrar o jejum de vitórias contra a equipe de Manchester.

O Manchester United, por sua vez, teve um confronto emocionante com o Bournemouth na última rodada. O empate por 4 a 4 foi uma montanha-russa para todos envolvidos dentro e fora do campo. Enquanto o ataque continua melhorando, a defesa permanece falhando para o time de Ruben Amorim. Com lesões, suspensões e a Copa das Nações Africanas chegando, eles chegam a Birmingham com um elenco desfalcado. Mas isso representa uma grande oportunidade para os jogadores do banco de reservas brilharem e conseguirem mais espaço em Old Trafford. Com vagas na Liga dos Campeões ainda ao alcance, outra vitória sobre os Villans dará muito crédito a Amorim.

Onde assistir Aston Villa x Manchester United ao vivo

O Aston Villa recebe o Manchester United neste domingo (21), no Villa Park, em Birmingham. A partida será transmitida exclusivamente pelo Disney+.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos usando seu serviço de streaming habitual. Um VPN, como o NordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online ao fazer streaming. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL para os melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário de início de Aston Villa x Manchester United

crest
Premier League - Premier League
Villa Park

As equipes entram em campo a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Notícias e elencos dos times

Prováveis escalações de Aston Villa x Manchester United

Aston VillaHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-4-2-1

Home team crestMUN
23
E. Martinez
4
E. Konsa
22
I. Maatsen
2
M. Cash
3
V. Nilsson Lindeloef
27
M. Rogers
44
B. Kamara
7
J. McGinn
8
Y. Tielemans
24
A. Onana
11
O. Watkins
31
S. Lammens
15
L. Yoro
23
L. Shaw
6
L. Martinez
2
D. Dalot
13
P. Dorgu
10
M. Cunha
8
B. Fernandes
25
M. Ugarte
7
M. Mount
30
B. Sesko

3-4-2-1

MUNAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • U. Emery

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • Rúben Amorim

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Últimas notícias do Aston Villa

West Ham United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images

Unai Emery tem duas grandes dores de cabeça em sua linha defensiva, já que Dibu Martinez e Pau Torres estão enfrentando testes de aptidão física tardios. Ross Barkley e Tyrone Mings estão fora do confronto, e Jadon Sancho não pode enfrentar seu time de origem. O treinador continuará com seu time titular testado e comprovado. Victor Lindelöf, o ex-jogador dos Red Devils, estará na defesa se Torres não passar no teste.

Provável Escalação: Bizot; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Onana; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins

Últimas notícias do Manchester United

Manchester United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images

Casemiro recebeu o quinto cartão amarelo e perderá o jogo contra o Villa devido a uma suspensão. Eles são um dos times mais afetados pela CAN, já que três titulares importantes, Noussair Mazraoui, Amad Diallo e Bryan Mbeumo, saíram para a seleção nacional. Isso deve finalmente dar a Kobbie Mainoo uma chance no time, enquanto Bruno Fernandes, que admitiu ter sido convidado a deixar o clube, avançará para uma posição mais ofensiva. Diogo Dalot jogará na ala direita, enquanto Patrick Dorgu ocupa a posição na ala esquerda. Joshua Zirkzee ou Benjamin Sesko assumirá a posição de atacante, permitindo que Bruno se posicione ao lado de Matheus Cunha no ataque. Na defesa, Matthijs de Ligt e Harry Maguire continuam afastados, recebendo tratamento.

Provável Escalação: Lammens; Yoro, Martinez, Shaw; Dalot, Mainoo, Ugarte, Dorgu; Cunha, Fernandes, Sesko

Desempenho recente

AVL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

MUN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Histórico dos confrontos diretos

AVL

Outros

MUN

0

1

Empate

4

Vitórias

3

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

0