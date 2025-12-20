Aston Villa x Manchester United: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Premier League 2025/26

O Aston Villa, um dos times mais quentes da Premier League atualmente, recebe um enfraquecido Manchester United no domingo.

Morgan Rogers liderou a emocionante virada do Villa contra o West Ham para garantir a sexta vitória consecutiva na liga. O triunfo também estendeu sua sequência de vitórias para nove, contando com todas as competições. A equipe de Unai Emery transformou um início de temporada fraco em uma memória distante e está correndo por fora na conversa pelo título do campeonato inglês. Os Villans agora enfrentam o Manchester United, time que não vencem desde 2022. Os Red Devils impediram o Aston Villa de conquistar uma vaga na Liga dos Campeões na última rodada da temporada passada, e Unai Emery certamente estará ansioso para dar uma lição e aumentar sua sequência de vitórias para 10 — além de quebrar o jejum de vitórias contra a equipe de Manchester.

O Manchester United, por sua vez, teve um confronto emocionante com o Bournemouth na última rodada. O empate por 4 a 4 foi uma montanha-russa para todos envolvidos dentro e fora do campo. Enquanto o ataque continua melhorando, a defesa permanece falhando para o time de Ruben Amorim. Com lesões, suspensões e a Copa das Nações Africanas chegando, eles chegam a Birmingham com um elenco desfalcado. Mas isso representa uma grande oportunidade para os jogadores do banco de reservas brilharem e conseguirem mais espaço em Old Trafford. Com vagas na Liga dos Campeões ainda ao alcance, outra vitória sobre os Villans dará muito crédito a Amorim.

Onde assistir Aston Villa x Manchester United ao vivo

O Aston Villa recebe o Manchester United neste domingo (21), no Villa Park, em Birmingham. A partida será transmitida exclusivamente pelo Disney+.

Horário de início de Aston Villa x Manchester United

As equipes entram em campo a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Notícias e elencos dos times

Últimas notícias do Aston Villa

Unai Emery tem duas grandes dores de cabeça em sua linha defensiva, já que Dibu Martinez e Pau Torres estão enfrentando testes de aptidão física tardios. Ross Barkley e Tyrone Mings estão fora do confronto, e Jadon Sancho não pode enfrentar seu time de origem. O treinador continuará com seu time titular testado e comprovado. Victor Lindelöf, o ex-jogador dos Red Devils, estará na defesa se Torres não passar no teste.

Provável Escalação: Bizot; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Onana; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins

Últimas notícias do Manchester United

Casemiro recebeu o quinto cartão amarelo e perderá o jogo contra o Villa devido a uma suspensão. Eles são um dos times mais afetados pela CAN, já que três titulares importantes, Noussair Mazraoui, Amad Diallo e Bryan Mbeumo, saíram para a seleção nacional. Isso deve finalmente dar a Kobbie Mainoo uma chance no time, enquanto Bruno Fernandes, que admitiu ter sido convidado a deixar o clube, avançará para uma posição mais ofensiva. Diogo Dalot jogará na ala direita, enquanto Patrick Dorgu ocupa a posição na ala esquerda. Joshua Zirkzee ou Benjamin Sesko assumirá a posição de atacante, permitindo que Bruno se posicione ao lado de Matheus Cunha no ataque. Na defesa, Matthijs de Ligt e Harry Maguire continuam afastados, recebendo tratamento.

Provável Escalação: Lammens; Yoro, Martinez, Shaw; Dalot, Mainoo, Ugarte, Dorgu; Cunha, Fernandes, Sesko

