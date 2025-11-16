+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Os times da Premier League que mais vão sofrer com desfalques durante a Copa Africana de Nações

A Copa Africana de Nações está de volta entre dezembro e janeiro, reunindo os melhores times do continente no Marrocos. Todos querem tirar o título da Costa do Marfim, que surpreendeu e venceu a edição no início de 2024. O torneio segue sendo tão prestigiado, emocionante e intenso quanto a Eurocopa ou a Copa América. O problema, para os clubes europeus, é o calendário: a competição acontece bem no meio da temporada, o que faz com que muitas equipes fiquem até um mês sem alguns de seus jogadores mais importantes.

O crescimento da Premier League como um campeonato realmente global faz com que quase todos os clubes sintam o impacto — com exceção de apenas três: Arsenal, Chelsea e Leeds United. Todos os outros serão afetados de alguma forma pela saída de jogadores convocados para a Copa Africana de Nações, e alguns times devem sofrer bem mais do que outros.

A GOAL analisou os 17 clubes restantes e classificou quais deles devem ser mais prejudicados pela ausência de seus atletas durante a AFCON. Vamos ver como cada equipe pode ser afetada...

    17Aston Villa

    Número de ausentes: 1 – Evann Guessand (Costa do Marfim)

    Contratado junto ao Nice depois de se destacar na Ligue 1, Evann Guessand ainda não engrenou no Aston Villa: marcou só um gol em 15 partidas. Por isso, sua ida para a Copa Africana de Nações não deve trazer grandes problemas para Unai Emery, que conta com outras opções de ataque mais consolidadas no elenco.

    16Newcastle

    Número de ausentes: 1 – Yoane Wissa (RD Congo)

    Assim como acontece com Guessand no Villa, Yoane Wissa também não brilhou ainda no Newcastle — na verdade, nem estreou. Depois de perder parte da pré-temporada no Brentford para forçar sua transferência, ele acabou se machucando enquanto defendia a República do Congo e não conseguiu jogar desde então. A expectativa é que esteja recuperado a tempo da CAN e finalmente vista a camisa dos Magpies.

    Por que o Newcastle aparece acima do Villa, então? Porque Eddie Howe realmente precisa de mais poder de fogo, e ter seu atacante de 55 milhões de libras (R$ 383 milhões) disponível faria diferença.

    15Bournemouth

    Número de ausentes: 1 - Amine Adli (Marrocos)

    O Bournemouth também perde só um jogador, mas qualquer ausência pesa em um elenco tão curto. Campeão da Bundesliga com o Leverkusen, Amine Adli ainda não conquistou totalmente a confiança de Andoni Iraola. Mesmo assim, pela intensidade com que o time joga, cada peça conta — e alguém terá que assumir os minutos deixados por ele. A boa notícia é que Antoine Semenyo permanece, já que Gana ficou fora da CAN.

    14Manchester City

    Número de ausentes: 2 - Omar Marmoush (Egito), Rayan Ait-Nouri (Argélia)

    Se a lista fosse sobre a qualidade dos jogadores ausentes, o Manchester City estaria no topo. Mas, pela profundidade absurda do elenco de Guardiola, as ausências de Marmoush e Ait-Nouri não devem causar impacto real — ainda mais porque o técnico já deixou claro que quer trabalhar com um grupo mais enxuto.

    Marmoush perdeu boa parte da temporada por lesão no joelho, enquanto Ait-Nouri chegou do Wolves e logo machucou o tornozelo. No fim das contas, o City deve seguir tranquilo mesmo durante a CAN.

    13Tottenham

    Número de ausentes: 1–2 — Pape Matar Sarr (Senegal), Yves Bissouma (Mali)

    Pape Matar Sarr é um dos jogadores que mais evoluíram desde a chegada de Thomas Frank ao Tottenham. Sempre que ganha a vaga em relação à dupla mais experiente — João Palhinha e Rodrigo Bentancur — ele entrega boas atuações e se mostra peça importante no meio-campo.

    Yves Bissouma, por outro lado, ainda não atuou sob comando de Frank. Ele se recupera de uma lesão no joelho e, caso volte no próximo mês, deve ser convocado por Mali. A boa notícia para os Spurs é que Mohammed Kudus, reforço da temporada, não será chamado, já que Gana ficou fora da CAN.

    12Brighton

    Número de ausentes: 1 - Carlos Baleba (Camarões)

    O Brighton perde só um jogador, mas ele tem peso. Carlos Baleba chegou a ser alvo do Manchester United na última janela, mas os Seagulls barraram a venda. Apesar da queda de rendimento nesta temporada, o volante segue muito valorizado e visto como um talento enorme. Sua ausência será difícil de compensar.

    11Brentford

    Número de ausentes: 2 - Dango Ouattara (Burkina Faso), Frank Onyeka (Nigéria)

    O Brentford passou por grandes mudanças no início desta temporada e muita gente achou que o time brigaria contra o rebaixamento. Mas Keith Andrews fez o time reagir. Ainda assim, a equipe sente bastante a perda de Dango Ouattara — contratado por 42,5 milhões de libras (R$ 296,2 milhões) e decisivo desde que chegou do Bournemouth — e do meio-campista Frank Onyeka.

    10West Ham

    Número de ausentes: 2 - Aaron Wan-Bissaka (República Democrática do Congo), El Hadji Malick Diouf (Senegal)

    Vivendo sua própria luta contra o rebaixamento, o West Ham ganhou novo ânimo desde a chegada de Nuno Espírito Santo. Mas o treinador português terá um desafio grande durante a CAN: os dois laterais titulares, Wan-Bissaka e Diouf, estarão com suas seleções. Isso reduz bastante as opções defensivas em um momento delicado da temporada.

    9Liverpool

    Número de ausentes: 1 - Mohamed Salah (Egito)

    Nenhum time será tão afetado por perder um único jogador quanto o Liverpool com Salah. Mesmo sem viver seu melhor momento dentro de uma equipe instável, o “Rei Egípcio” ainda é a grande referência ofensiva. Sua ausência obriga o clube a testar alternativas para o futuro, mas a queda técnica é inevitável.

    Houve quem sugerisse que Jeremie Frimpong poderia assumir o lado direito durante a CAN, mas isso está longe de oferecer o mesmo nível de perigo.

    8Crystal Palace

    Número de ausências: 3-4 - Ismaila Sarr (Senegal), Christantus Uche (Nigéria), Chadi Riad (Marrocos), Cheick Doucoure (Mali)

    O Palace tem nomes chamativos como Mateta, Guehi e Wharton, mas ninguém faz mais falta do que Ismaila Sarr. Ele soma oito gols e duas assistências em 16 jogos nesta temporada e é peça-chave do ataque. Como o Senegal costuma ir longe na CAN, o clube pode ficar sem Sarr por até um mês — um cenário complicado para um elenco curto e que ainda tem compromissos europeus.

    Além dele, Uche e Riad também podem ser convocados. Já Doucouré deve ficar de fora por lesão.

    7Nottingham Forest

    Número de ausentes: 3-4 - Ibrahim Sangare, Willy Boly (ambos Costa do Marfim), Taiwo Awoniyi, Ola Aina (ambos Nigéria)

    Poucos teriam previsto que a surpresa da temporada passada, Nottingham Forest, estaria lutando contra o rebaixamento desta vez, mas essa é a situação que eles encontram no City Ground. Sean Dyche, seu terceiro treinador já nesta temporada, também tem a tarefa de colocar a campanha na Europa League de volta nos trilhos.

    É uma pena para o Forest, então, que eles possam perder até quatro jogadores, incluindo dois titulares importantes, para a AFCON. Ibrahim Sangare é agora uma opção confiável para o meio-campo, embora a participação de Ola Aina com a Nigéria dependa de sua recuperação de lesão após ter ficado fora por vários meses devido a um problema no tendão. Willy Boly e Taiwo Awoniyi não são titulares regulares, mas estarem à serviço de suas seleções significa que o Forest sentirá a diferença uma vez que eles não puderem mais ser selecionados.

    6Burnley

    Número de ausentes: 3 - Lyle Foster (África do Sul), Axel Tuanzebe (RD Congo), Hannibal Mejbri (Tunísia)

    O Burnley vem fazendo uma campanha digna e ainda tem chances reais de evitar o rebaixamento. O time não é mais aquele lanterna isolado e já conseguiu resultados importantes no retorno à Premier League.

    Mas o período da CAN pode complicar. Lyle Foster deve ser convocado pela África do Sul, assim como Tuanzebe e Hannibal, ex-Manchester United. A única vantagem para Scott Parker é que eles atuam em posições diferentes, o que evita que uma única área do time fique totalmente desfalcada.

    5Fulham

    Número de ausentes: 3 - Alex Iwobi, Calvin Bassey, Samuel Chukwueze (todos da Nigéria)

    Uma janela de transferências ruim colocou o Fulham, antes um time estável no meio da tabela, na briga contra o rebaixamento. E a situação de Marco Silva já é delicada. Para piorar, ele perderá três dos seus melhores jogadores para a seleção nigeriana: Alex Iwobi — um dos atletas mais subestimados da liga — além de Calvin Bassey e Samuel Chukwueze. Os Super Eagles buscam encerrar uma seca de 13 anos sem vencer a CAN.

    4Everton

    Número de ausências: 3 - Iliman Ndiaye, Idrissa Gueye (ambos Senegal), Adam Aznou (Marrocos)

    David Moyes lamenta especialmente a saída da dupla senegalesa do meio-campo. Iliman Ndiaye, apelidado de “Skilly-man”, virou protagonista do ataque desde que chegou em 2024 e já é visto como um dos melhores jogadores fora do “Big Six”. Idrissa Gueye, mais experiente, é peça fundamental na proteção defensiva — sua ausência vai pesar muito.

    Adam Aznou também pode disputar a CAN por Marrocos, embora ainda não tenha estreado pelo Everton após chegar do Bayern. Participar do torneio pode dar ritmo ao jovem para a segunda metade da temporada.

    3Wolves

    Número de ausentes: 5 - Marshall Munetsi, Tawanda Chirewa (ambos do Zimbábue), Tolu Arokodare (Nigéria), Emmanuel Agbadou (Costa do Marfim), Jackson Tchatchoua (Camarões)

    Os tempos de Ruben Neves e João Moutinho ficaram para trás, e o Wolves hoje luta para sobreviver na elite. Depois de um início ruim, o novo técnico Rob Edwards pode perder até cinco jogadores para a CAN. Entre eles está Marshall Munetsi, meio-campista box-to-box bastante elogiado. Com tantos desfalques, a janela de janeiro tende a ser movimentada, já que reforços podem ser essenciais na luta contra o rebaixamento.

    2Manchester United

    Número de ausências: 3 - Bryan Mbeumo (Camarões), Amad Diallo (Costa do Marfim), Noussair Mazraoui (Marrocos)

    Rúben Amorim tem aproveitado bem a temporada sem competições europeias para treinar mais sua equipe, mas agora enfrenta um problema sério: o United deve perder praticamente todo o lado direito titular. Mazraoui, Amad Diallo e Mbeumo devem representar suas seleções na CAN.

    O clube já se prepara para o torneio para evitar novos conflitos com os Camarões, depois dos atritos envolvendo André Onana no passado. A ideia é segurar Mbeumo na Inglaterra até o início oficial da competição, em 21 de dezembro.

    1Sunderland

    Número de ausentes: 7 - Chemsdine Talbi (Marrocos), Reinildo (Moçambique), Habib Diarra (Senegal), Simon Adingra (Costa do Marfim), Bertrand Traoré (Burkina Faso), Arthur Masuaku, Noah Sadiki (ambos RD Congo)

    A ascensão do Sunderland é uma das grandes histórias da temporada. O time subiu dramaticamente nos playoffs em maio e agora já sonha com vaga em competição europeia — algo impensável meses atrás.

    Mas o período da CAN será o verdadeiro teste. O técnico Régis Le Bris pode perder sete jogadores importantes, incluindo Talbi, autor do gol da vitória contra o Chelsea, e Noah Sadiki, parceiro confiável de Granit Xhaka no meio-campo. Se o Sunderland conseguir atravessar o inverno europeu sem queda de desempenho, passará a ser tratado como uma equipe realmente forte.