Os times da Premier League que mais vão sofrer com desfalques durante a Copa Africana de Nações

O crescimento da Premier League como um campeonato realmente global faz com que quase todos os clubes sintam o impacto — com exceção de apenas três: Arsenal, Chelsea e Leeds United. Todos os outros serão afetados de alguma forma pela saída de jogadores convocados para a Copa Africana de Nações, e alguns times devem sofrer bem mais do que outros.

A GOAL analisou os 17 clubes restantes e classificou quais deles devem ser mais prejudicados pela ausência de seus atletas durante a AFCON. Vamos ver como cada equipe pode ser afetada...