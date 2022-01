Aston Villa confirma empréstimo de Coutinho; veja detalhes do acerto

O Aston Villa anunciou, na manhã desta sexta-feira (7), a contratação do meia Philippe Coutinho, que estava no Barcelona. Os Villains chegaram a um acordo com o time espanhol para trazer o brasileiro por empréstimo até o fim desta temporada.

Além disso, ficou acordado que o time inglês pode ativar a opção de compra prevista no contrato. Coutinho deve viajar para Birmingham nas próximas horas para realizar exames médicos e concluir a autorização de trabalho na Inglaterra.

O Barcelona divulgou, ainda, que o time inglês deve arcar com metade do salário do jogador até o fim da temporada. Coutinho foi um pedido especial do atual técnico do Aston Villa, Steven Gerrard, já que os dois atuaram juntos pelo Liverpool no passado.

Welcome, Philippe Coutinho! 🙌



Aston Villa and FC Barcelona have agreed terms for Philippe Coutinho to spend the rest of this season on loan at Villa Park. 🇧🇷 — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 7, 2022

"Não acho que você ganha um apelido de 'Mágico' se não for um jogador de futebol especial. Se você der uma olhada em sua página Wikipedia, verá um vencedor em série onde quer que tenha passado. Ele tem 63 jogos pelo Brasil, jogou pelo Barcelona e foi incrível no Liverpool”, disse o técnico do Aston Villa, Steven Gerrard, na última quinta-feira.

O brasileiro não conseguiu desempenhar o melhor futebol que apresentou no Liverpool pelo Barcelona, justamente ao lado de Gerrard. Ainda assim, o jogador foi emprestado para o Bayern de Munique na temporada 2019/20, mas não ganhou grande destaque na equipe.

O time já buscava um clube para o jogador há um bom tempo, principalmente para reduzir sua folha salarial. Pelo Barcelona, Coutinho atuou em 106 jogos, com 26 gols marcados e quatro assistências. Na atual temporada, o meia não ganhou muitas oportunidades com Xavi Hernández, treinador do Barça.

Coutinho ainda não tem data marcada para estrear pelo Aston Villa, embora já esteja recuperarado da Covid-19.

O Aston Villa está na 13ª posição da Premier League, com 22 pontos. O time de Steve Gerrard encara o Manchester United na próxima segunda-feira (10), pela Copa da Inglaterra, no Old Trafford, às 16h55 (de Brasília).