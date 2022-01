Na mira do Aston Villa, Coutinho é elogiado por Gerrard, que lembra apelido: 'Mágico'

Recém-chegado ao Aston Villa após longa carreira como jogador no Liverpool, Steven Gerrard, técnico do clube inglês, já aprendeu a "recrutar" jogadores. E vem tentando atrair Philippe Coutinho.



Ex-companheiros nos Reds, até a aposentadoria do inglês, ambos devem se reencontrar agora no Villa, provável destino do brasileiro, emprestado pelo Barcelona.





Nesse cenário, Gerrard aproveitou uma de suas entrevistas coletivas e encheu Coutinho de elogios, tendo inclusive relembrado seu antigo apelido no Liverpool: "Mágico".

Mesmo assim, o agora treinador não admitiu o interesse do Aston Villa e evitou falar mais sobre a possível chegada do brasileiro, rebatendo as especulações e desconversando sobre o assunto.



"Consigo entender porque tantos clubes estão atrás dele. Acho que você não recebe o apelido de 'O Mágico' se não for um jogador especial." elogiou Steven Gerrard, na entrevista coletiva desta quinta-feira (6), antes de confronto diante do Manchester United, pela Copa da Inglaterra.

"Tenho um respeito incrível por ele, mas não quero alimentar nenhuma especulação, ele é um jogador do Barcelona."



Além disso, o técnico também aproveitou para brincar e mostrar que "não cairia no truque dos jornalistas".



"Vocês achavam que iam me pegar, né? Se estão esperando que eu confirme algo, terão que esperar sentados", brincou o ex-meio-campista.



O Aston Villa é o 13º colocado da Premier League, com 22 pontos. O time está a 11 do Burnley, primeiro na zona do rebaixamento, mas também a 12 do West Ham, quinto colocado e primeiro classificado a um torneio continental.