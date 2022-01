Barcelona e Aston Villa discutem divisão de salário de Coutinho durante possível empréstimo

A saída de Philippe Coutinho do Barcelona para o Aston Villa no mercado da bola ainda demanda ajustes. As partes, agora, discutem a divisão do salário do atleta no acordo por empréstimo, conforme apurado pela GOAL. Os ingleses pedem que os espanhóis paguem uma fatia da remuneração do jogador, avaliada em 15 milhões de euros (R$ 96,3 milhões na cotação atual).

As partes discutem o percentual dos vencimentos do brasileiro que será pago por cada clube, mesmo que o empréstimo seja por seis meses, até o fim da temporada europeia. Os britânicos não pretendem gastar um valor elevado com pagamentos ao meio-campista de 29 anos.

O estafe de Coutinho participa ativamente das negociações e vê qual a melhor saída para que o desfecho positivo aconteça nos próximos dias. O atleta está interessado em voltar à Premier League e aprova a possibilidade de jogar sob o comando de Steven Gerrard, que foi seu companheiro no período em que jogou no Liverpool.

Coutinho tem vínculo com o Barça até junho de 2023 e, no fim do ano, poderia assinar um pré-contrato com outro clube e sair de graça. O clube catalão deseja negociar o jogador para diminuir sua folha salarial e, assim, poder registrar novos reforços.

Gerrard, técnico do Aston Villa e ex-companheiro de Coutinho no Liverpool, conversou por telefone com o brasileiro para tentar convencê-lo a se transferir para Birmingham.

Coutinho deseja voltar a Premier League, onde brilhou com a camisa do Liverpool. Em baixa, o meia-atacante precisa jogar mais para ter uma chance de estar com a seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar, em novembro deste ano.