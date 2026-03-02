Aston Villa x Chelsea: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Aston Villa e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 16h30 (de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Aston Villa chega para a partida em uma sequência de três jogos sem vitória. Na última rodada, a equipe foi derrotada para o lanterna Wolverhampton, fora de casa, por 2 a 0. No momento, os Villans ocupam a quarta colocação do Campeonato Inglês com 51 pontos.

Por outro lado, o Chelsea, que também está na briga por uma vaga na Champions League, ocupa a sexta colocação com 45 pontos. Os Blues também vem de derrota na última rodada, quando foi superado pelo líder Arsenal, fora de casa, por 2 a 1.

O jogo promete ser muito disputado por duas equipes que sonham em jogar a Champions League na temporada que vem. O Villa deve tomar a iniciativa, por jogar em casa, enquanto o Chelsea quer reencontrar o caminho das vitórias e diminuir a distância para seus concorrentes.

Aston Villa: Dibu Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres e Digne; Douglas Luiz, Onana, Sancho, Buendía e Morgan Rogers; Watkins. Técnico: Unai Emery.

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Fofana, Chalobah e Hato; Caicedo, Andrey Santos, Enzo Fernández, Palmer e Garnacho; João Pedro. Técnico: Liam Rosenior.

Desfalques

Aston Villa

Kamara, Tielemans e Elliott seguem de fora por lesão.

Chelsea

A lista de lesionados conta com: Colwill, Cucurella, Caleb Wiley, Estevão e Gittens. Pedro Netro cumpre suspensão.

Quando é?

Data: quarta-feira, 4 de março de 2026

quarta-feira, 4 de março de 2026 Horário: 16h30 (de Brasília)

16h30 (de Brasília) Local: Villa Park - Birmingham, Inglaterra

