ASSISTA: Landon Donovan, ícone da Seleção Masculina de Futebol dos EUA, participa do programa “The Late Run” com Chad Ochocinco

Landon Donovan se junta a Ocho e Raheem no programa “The Late Run” para relembrar uma carreira construída longe dos holofotes. Ele reflete sobre ter saído de casa aos 16 anos para jogar no Bayer Leverkusen, o trabalho árduo para vender ingressos da MLS, sua licença para cuidar da saúde mental em 2012, a exclusão da Copa do Mundo por Klinsmann, os confrontos contra Messi e Ronaldo, o impacto de Beckham na MLS, o problema do “pagar para jogar” que ameaça o futebol dos EUA e por que uma Copa do Mundo em casa poderia mudar tudo.
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