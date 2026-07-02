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ASSISTA: Landon Donovan, ícone da Seleção Masculina de Futebol dos EUA, participa do programa “The Late Run” com Chad Ochocinco

Estados Unidos da América
Copa do Mundo
L. Donovan

Landon Donovan se junta a Ocho e Raheem no programa “The Late Run” para relembrar uma carreira construída longe dos holofotes. Ele reflete sobre ter saído de casa aos 16 anos para jogar no Bayer Leverkusen, o trabalho árduo para vender ingressos da MLS, sua licença para cuidar da saúde mental em 2012, a exclusão da Copa do Mundo por Klinsmann, os confrontos contra Messi e Ronaldo, o impacto de Beckham na MLS, o problema do “pagar para jogar” que ameaça o futebol dos EUA e por que uma Copa do Mundo em casa poderia mudar tudo.

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