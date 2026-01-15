ASA x CSA: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Alagoano 2026

ASA e CSA se enfrentam neste sábado (17), às 16h (de Brasília), no Fumeirão, em Arapiraca, pela terceira rodada do Campeonato Alagoano 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SportyNet+ e da TV Pajuçara (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O ASA começou o campeonato decepcionando sua torcida após um empate sem gols contra o Murici na primeira rodada. Porém, na segunda rodada, a equipe venceu o Cruzeiro-AL por 4 a 2, fora de casa e ocupa atualmente a segunda colocação na tabela.

Por sua vez, o CSA venceu suas duas outras partidas: 3 a 0 contra o Coruripe e 2 a 0 contra o Penedense. Sendo assim, o time está na liderança isolada da competição.

As duas equipes entram em campo buscando a vitória para permanecer na zona de classificação. O jogo promete ser quente e muito equilibrado.

ASA: Cris; Paulinho, Cristian Lucca, Fábio Aguiar e Arthurzinho; Allef, Sammuel e Higor Leite; Wandson, Keliton e Alex Bruno. Técnico: Humberto Targino.

CSA: Wellerson; Rian, Rayan, Marlon e Kaike; Kayllan, Igor Guilherme e Dudu Figueiredo; Ronaldo Mendes, Ciel e Luquinhas. Técnico: Itamar Schulle.

Desfalques

ASA

O zagueiro Jan Pieter saiu lesionado na última partida e é dúvida para a partida.

CSA

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 17 de janeiro de 2026

sábado, 17 de janeiro de 2026 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Fumeirão, Arapiraca - AL

