ASA x CRB ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Campeonato Alagoano

Equipes entram em campo neste sábado (1), pelo jogo de ida; veja como acompanhar na TV e na internet

ASA e CRB se enfrentam neste sábado (1), às 16h (de Brasília), em Arapiraca, pelo jogo de ida da final do Campeonato Alagoano. A partida terá transmissão ao vivo da Band (AL), na TV aberta, do Nosso Futebol, na TV fechada, e do DAZN, no streaming.

Quer ver jogos do Alagoano ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN

O ASA eliminou o Murici na rodada passada, com um empate e uma derrota. Porém, a equipe foi derrotada nos pênaltis pelo CSE na decisão da Copa Alegoas.

Já o CRB venceu duas vezes o Coruripe no jogo anterior. Mas, assim como o aversádio, vem de revés e eliminação na Copa do Nordeste.

Prováveis escalações

Escalação do ASA: Renan, Lázaro, Cristian, Fábio, Wendel, Fidélis, Everton, Anderson, Didira, Vitinho e Lúcio.

Escalação do CRB: Diogo, Hereda, Gum, Alemão, Guilherme Romão, Auremir, Lucas, João PAulo, Renato, Mike e Anselmo Ramon.

Desfalques

CRB

Zé Wilson está suspenso, enquanto Lídio está machucado.

Coruripe

Saimon está no departamento médico.

Quando é?