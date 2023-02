Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (1), pela primeira fase do torneio; veja como acompanhar na TV

O Goiás visita o ASA de Arapiraca na noite desta quarta-feira (1), no Coaracy Fonseca, às 19h (de Brasília), em duelo válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Quem avançar terá pela frente o vencedor de Águia de Marabá x Botafogo-PB. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Depois de golear o Goiânia por 8 a 3 no jogo de ida das quartas de final do Goianão, o Goiás volta as atenções para a estreia na Copa do Brasil. Embalado com oito vitórias seguidas, a equipe entra em campo com a vantagem do empate.

"O principal objetivo é vencer o jogo e passar de fase. Em relação às oito vitórias seguidas, são estatísticas. A gente não se apega a isso. A gente mantém o foco. Futebol é traiçoeiro. Fizemos um grande resultado no fim de semana, mas já passou. É outra competição, outro campeonato, outra equipe que vamos enfrentar. É um jogo só, o sarrafo tem que subir e temos que conseguir essa classificação", afirmou Vinícius.

Do outro lado, o ASA de Arapiraca, classificado à semifinal do Campeonato Alagoano, chega embalado com cinco vitórias consecutivas. No retrospecto histórico, a equipe nunca venceu o Goiás. Em cinco jogos disputados entre as equipes, foram quatro vitórias do Goiás e um empate.

Prováveis e scalações

ASA de Arapiraca: Flávio; Michel, Cristian Lucca, Fábio Aguiar (Alisson) e Wendell; Zé Wilson, Fidélis e Anderson Feijão; Diogo Vitor, Joãozinho e Tito.

Escalação do Goiás: Tadeu; Lucas Walter, Zé Ricardo, Sander, Vinicius, Nicolas, Diego Gonçalves, Felipe Ferreira, Bruno Melo, Kauan e Apodi.

Desfalques

Goiás

Sem desfalques confirmados.

ASA de Arapiraca

Não há desfalques confirmados.

Quando é?