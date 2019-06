As seleções e os jogadores mais caros da Copa América

Seleção Brasileira aparece com o melhor valor de mercado, seguida por Argentina e Uruguai

Nesta sexta-feira (14) começa a maior festa de futebol do continente sul-americano. Este ano a que será realizada no entre 14 de junho e 7 de julho, terá 12 equipes competindo para ganhar o troféu que conta com o como o atual campeão.

E de acordo com um estudo realizado pelo site especializado Transfermarkt, a seleção brasileira chega com o elenco mais caro da competição.

Segundo o relatório, a equipe comandada por Tite registra um valor de mercado estimado de 970,5 milhões de euros, apesar de não ter Neymar, sua figura melhor valorizada.

Em segundo lugar, a está listada em 647,75 milhões de euros, com destaque para a estrela do , ​​Lionel Messi: 150 milhões. O capitão da Albiceleste custa três vezes mais do que todo o plantel do .

Como terceiro no pódio, o está posicionado com 455 milhões, tendo o zagueiro José María Giménez como o jogador mais caro, custando 70 milhões de euros. O quarto lugar corresponde à , que soma 314,65 milhões, e quase um quinto pertence a James Rodriguez, com 50 milhões de euros.

VALOR DE MERCADO DAS SELEÇÕES DA COPA AMÉRICA



Foto: Getty Images

Brasil - 970,5 milhões de euros

Argentina - 647,75 milhões de euros

Uruguai - 455 milhões de euros

Colombia - 314,65 milhões de euros

Chile - 130,83 milhões de euros

- 78,55 milhões de euros

- 59,1 milhões de euros

- 49,6 milhões de euros

Peru - 46,05 milhões de euros

- 43,28 milhões de euros

Qatar - 17,6 milhões de euros

Bolivia - 7,85 milhões de euros

JOGADORES COM MAIOR VALOR DE MERCADO DA COPA AMÉRICA

Lionel Messi (Argentina): 150 milhões de euros

Coutinho (Brasil): 90 milhões de euros

Paulo Dybala (Argentina): 85 milhões de euros

Alisson (Brasil): 80 milhões de euros

Firmino (Brasil): 80 milhões de euros

Gabriel Jesus (Brasil): 70 milhões de euros

José María Giménez (Uruguai): 70 milhões de euros

Sergio Agüero (Argentina): 65 milhões de euros

Casemiro (Brasil): 60 milhões de euros

James Rodríguez (Colombia): 50 milhões de euros